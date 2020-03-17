Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

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Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.

"Указ только что подписал, и Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ - ИФ) это знает, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств", - сказал он на совещании с членами правительства.

"Но прошу обратить правительство на это внимание - и в указе это тоже есть - внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения", - продолжил президент.

Он отметил, что вопрос о дистанционной продаже лекарств важен для семей, которые находятся на карантине.

"В этой связи обращаюсь к правительству и нашим телекоммуникационным компаниям. Нужно задействовать все резервы, чтобы ускорить реализацию поручения, которое было сформулировано мной еще в послании Федеральному Собранию, а именно наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее", - сказал президент.

Путин пояснил, что "для тех людей, которые дома остались с семьями, это чрезвычайно важно".