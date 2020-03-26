Авиакомпании оценили убытки от спецрейсов по вывозу россиян в 500 млн руб. в сутки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) оценила убытки от спецрейсов, организуемых для вывоза россиян из-за стран со вспышкой COVID-19, минимум в 500 млн рублей в сутки.

Такая оценка приводится в письме главы АЭВТ Владимира Тасуна первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, от 25 марта. Копия письма опубликована на сайте ассоциации.

"В связи с тем, что указанные рейсы выполняются с односторонней загрузкой, прямой убыток авиакомпаний по каждому такому рейсу по оценкам экспертов АЭВТ составляет до 2,5 млн руб. при выполнении рейса на узкофюзеляжном самолете и до 4-5 млн руб. - на широкофюзеляжном самолете. Выполняется до 200 таких рейсов в сутки, что приводит к дополнительным прямым убыткам российских авиакомпаний в размере не менее 500 млн руб. ежесуточно", - говорится в письме.

В письме АЭВТ также предлагает меры для поддержки отрасли, в том числе установление нулевого НДС на все внутрироссийские рейсы и мораторий на аэропортовые и аэронавигационные сборы.