Мнучин не нашел показательными данные о росте безработицы в США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов США Стивен Мнучин считает несущественным показателем рекордный скачок числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, эти данные отражают ситуацию до согласования программы помощи экономике объемом $2 трлн.

Он сказал CNBC, что запущенные меры поддержки начнут действовать в ближайшие три недели, и компании начнут нанимать новых сотрудников. По словам министра, на прошлой неделе у работодателей был единственный выход - сокращать штаты, поскольку на тот момент не было уверенности в поддержке государства.

Минтруда США ранее сообщило, что на прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло с 282 000 до 3,283 млн, это максимальным показатель с начала учета данных в 1967 году. Предыдущий рекорд был установлен в 1982 году - 695 000.

Несмотря на публикацию этих данных, американские фондовые индексы пошли вверх. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 по Москве рос на 372,96 пункта (1,76%) и составлял 21573,51 пункта. Standard & Poor's 500 рос на 51,99 пункта (2,1%) - до 2527,55 пункта. Nasdaq Composite рос на 151,06 пункта (2,05%), до 7535,35 пункта.