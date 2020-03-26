Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:48Заразились
на 26.03В России 840+182В мире 467 594+49 628

Мнучин не нашел показательными данные о росте безработицы в США

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов США Стивен Мнучин считает несущественным показателем рекордный скачок числа заявок на пособие по безработице на прошлой неделе, эти данные отражают ситуацию до согласования программы помощи экономике объемом $2 трлн.

Он сказал CNBC, что запущенные меры поддержки начнут действовать в ближайшие три недели, и компании начнут нанимать новых сотрудников. По словам министра, на прошлой неделе у работодателей был единственный выход - сокращать штаты, поскольку на тот момент не было уверенности в поддержке государства.

Минтруда США ранее сообщило, что на прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло с 282 000 до 3,283 млн, это максимальным показатель с начала учета данных в 1967 году. Предыдущий рекорд был установлен в 1982 году - 695 000.

Несмотря на публикацию этих данных, американские фондовые индексы пошли вверх. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:42 по Москве рос на 372,96 пункта (1,76%) и составлял 21573,51 пункта. Standard & Poor's 500 рос на 51,99 пункта (2,1%) - до 2527,55 пункта. Nasdaq Composite рос на 151,06 пункта (2,05%), до 7535,35 пункта.

США Минтруда Стивен Мнучин

Новости

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Телеаудитория в "Большой Москве" выросла на 40% во время телеобращения Путина

В США за неделю подали рекордные 3,28 млн заявок на пособие по безработице

В США за неделю подали рекордные 3,28 млн заявок на пособие по безработице

Mail.ru Group попросила РФ субсидировать доставку еды из кафе

Союз мукомолов РФ предупредил о риске дефицита муки

"Дочка" РЖД заморозила стоимость билетов в СВ, купе и люкс на фоне коронавируса

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Apple задумалась о переносе выпуска первых iPhone 5G на несколько месяцев

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');