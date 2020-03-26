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В США за неделю подали рекордные 3,28 млн заявок на пособие по безработице

В США за неделю подали рекордные 3,28 млн заявок на пособие по безработице
Фото: Reuters

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минтруда США сообщило, что на прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, выросло с 282 000 до 3,283 млн. Trading Economics называет это максимальным показателем с начала учета данных в 1967 году.

Экономический кризис

Аналитики в среднем ожидали рост числа заявок на 719 000, до миллиона на фоне объявленных мер по ограничению работы предприятий из-за вспышки коронавируса.

Количество новых заявок на неделе, завершившейся 14 марта, составило 282 000, а не 281 000, как сообщалось ранее.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 14 марта, подскочило на 102 000 - до 1,803 млн с 1,701 млн на предыдущей неделе. Аналитики ожидали роста показателя на 7 000.

Эпидемия одиночества

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