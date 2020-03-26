Страны G20 бросят более $5 трлн на борьбу с коронавирусом

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Страны G20 намерены влить более $5 трлн в мировую экономику "в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии", говорится в коммюнике по итогам саммита, который прошел в онлайн-формате.

В заявлении также отмечается, что государства "Группы двадцати" будут координировать меры в экономической сфере, принимаемые для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

В коммюнике также подчеркивается, что члены G20 будут "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка". Сейчас страны "двадцатки" принимают "немедленные и решительные" меры поддержки экономики, отмечено в документе.

Кроме того, лидеры G20 попросили глав Центробанков и министерств финансов своих стран "на регулярной основе" координировать разработку плана действий G20 по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Лидеры стран "Группы двадцати" по итогам "виртуального саммита" в четверг договорились вместе вести борьбу с последствиями пандемии нового типа коронавируса в разных сферах жизни.

"Мы решительно привержены тому, чтобы сформировать единый фронт перед этой общей угрозой (распространения коронавируса - ИФ)", - говорится в их совместном заявлении.

В нем отмечается, что "борьба с пандемией и с ее взаимосвязанными между собой последствиями в области здравоохранения, социальной жизни и экономики является нашим абсолютным приоритетом".