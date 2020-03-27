Рубль стал слабеть к доллару и евро в ожидании драйверов с внешних рынков

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро растут на Московской бирже в пятницу утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании с внешних рынков новых стимулов к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 77,65-77,8 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 77,73 руб. (+26 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 85,86 руб. (+44,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 34,44 копейки к уровню закрытия четверга, до 81,38 рубля.

Доллар при этом оказался на 99,48 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 10,98 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых драйверов с внешних рынков. Инвесторы продолжают анализировать меры, принимаемые правительствами и центробанками разных стран по смягчению денежно-кредитной политики, и программы по стимулированию экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса.

Страны G20 по итогам первого в истории виртуального саммита заявили накануне, что вкладывают "более $5 трлн в мировую экономику в рамках целенаправленной фискальной политики, экономических мер и гарантийных схем для противодействия социальным, экономическим и финансовым последствиям пандемии". В коммюнике по итогам саммита сказано, что страны G20 намерены "делать все возможное и использовать все доступные инструменты политики, чтобы минимизировать экономический и социальный ущерб от пандемии, восстановить глобальный рост, поддержать стабильность рынка".

Лидеры G20 попросили глав центробанков и министерств финансов своих стран "на регулярной основе" координировать разработку плана действий G20 по преодолению последствий пандемии COVID-19.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг начал выкуп облигаций в рамках экстренной программы объемом 750 млрд евро, призванной поддержать экономику еврозоны в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. "ЕЦБ изучит все варианты и возможности, чтобы поддержать экономику и помочь ей справиться с этим беспрецедентным шоком", - говорится в заявлении ЕЦБ.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил в интервью на канале NBC, что экономика США восстановится, и ЦБ будет способствовать этому. Федрезерв продолжит кредитование и поможет изменить ситуацию после того, как ситуация с распространением COVID-19 будет взята под контроль.

Накануне министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло - с 282 тыс. до 3,283 млн. Это является максимальным показателем с начала учета данных в 1967 году.

Институт международных финансов (IIF) в четверг ухудшил прогноз роста мировой экономики в этом году. Теперь эксперты ожидают снижения мирового ВВП на 1,5%, в том числе падение экономик развитых стран составит 3,3%, а рост развивающихся стран - всего 1,1%.

Нефть эталонных марок умеренно восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу после снижения накануне, связанного с решением Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,52% - до $28,8 за баррель. Фьючерс на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 1,59% - до $22,96 за баррель.

"С начала 2020 года нефть подешевела на 60% в связи со вспышкой коронавируса и агрессивной ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга, которого цитирует MarketWatch. По его мнению, цена WTI может снизиться до $15 к концу июня, "если экономические условия продолжат ухудшатся во втором квартале, а Россия и Саудовская Аравия продолжат вести ценовую войну".

Минэнерго США сообщило накануне, что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.

"Я не думаю, что отмена тендера будет последним словом в закупке для SPR этим летом, - отмечает основатель Rapid Energy Advisory Боб МакНэлли, слова которого приводит Bloomberg. - Администрация Трампа намерена воспользоваться шансом приобрести дешевую нефть".