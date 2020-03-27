Азиатские рынки и нефть выросли вслед за Уолл-стрит

Участники рынка считают позитив временным

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ралли на глобальных рынках акций продолжается в пятницу в Азии - после того как в США фондовый индекс Dow Jones вырос за три дня на 20%; цены на нефть растут после падения в предыдущие дни из-за признаков обвального снижения спроса.

Участники рынка считают, что подъем рынков акций на этой неделе - временное явление, учитывая продолжающееся распространение COVID-19 и все новые ограничения на работу бизнеса.

"Несмотря на некоторое улучшение ситуации на этой неделе на рынках акций, общая картина для мировой экономики и рынков по-прежнему выглядит мрачно", - сказал FT стратег ANZ Дэниел Бин.

Фьючерсы на S&P 500 ушли в пятницу в минус на 1,5%, что может свидетельствовать о том, что рынки в США могут вернуться к снижению, после того как в четверг S&P 500 прибавил 6,2%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 в минусе на 2%

Растут акции в Южной Корее.

К 7:20 по Москве фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures почти на 1% к уровню закрытия и торговались у $26,59 за баррель.

Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 1,9% - до $23,03 за баррель.

Нефть снижается несмотря на стимулирующие меры государств, так как участники рынка не верят, что эти шаги смогут защитить экономику от последствий коронавируса, учитывая полное прекращение нормальной работы предприятий и транспорта во многих странах.