Российский рынок акций открылся снижением индексов на 0,1-0,5%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне роста внешних фондовых площадок после принятия мировыми центробанками масштабного пакета мер для поддержки глобальной экономики.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2487,84 пункта, индекс РТС опустился на 0,5%, до 1012 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,4%.

Доллар подорожал на 24 копейки, до 77,71 рубля.

Подешевели рублевые акции "Мечела" (-1,7% и -1,2% "префы"), ПАО "Полюс" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Газпрома" (-1%), "РусГидро" (-1%), "РусАла" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), Сбербанка (-0,9%).

Подорожали бумаги "Газпром нефти" (+2,4%), "Сургутнефтегаза" (+2% и +0,9% "префы"), "Мобильных телесистем" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "Ростелекома" (+0,9%), "Яндекса" (+0,8%), "Татнефти" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%).

В США в четверг торги завершились существенным подъемом индексов (на 5,6-6,4%), несмотря на слабые данные с рынка труда. Число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе взлетело с 282 000 до 3,283 млн (максимум с начала учета данных в 1967 году) при прогнозах роста на 0,7-1 млн заявок на фоне принятия мер, ограничивающих работу предприятий в условиях вспышки коронавируса.

Министр финансов США Стивен Мнучин сказал в интервью CNBC, что рекордный скачок числа заявок на пособие по безработице за минувшую неделю не является теми данными, на которых нужно фокусироваться, поскольку они отражают период до утверждения властями программы помощи экономике.

Министерство торговли США оставило неизменной оценку роста ВВП страны в четвертом квартале 2019 года - на уровне 2,1% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют опубликованные в четверг окончательные данные.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл на канале NBC в четверг заявил, что экономика, возможно, уже находится в рецессии. Однако это не типичный спад, поскольку правительство попросило людей самоизолироваться для общественного блага. В определенный момент распространение коронавируса будет под контролем - и экономика будет восстанавливаться.

Он заявил, что Федрезерв продолжит кредитование и поможет изменить ситуацию после того, как ситуация с распространением COVID-19 будет взята под контроль.

В Азии в пятницу рост индексов продолжился (японский Nikkei 225 вырос на 3,9%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%), но "минусуют" после ралли американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 1,2%).

Инвесторы ждут принятия властями США масштабного пакета мер для поддержки экономики на фоне продолжающегося распространения коронавируса.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире выросло на 61 832, скончавшихся - на 2 922.

По итогам саммита лидеры стран G20 решили принять меры по поддержке экономики объемом свыше $5 трлн. Главы центробанков и министры финансов стран G20 будут регулярно координировать свои действия в ответ на пандемию, достигнута договоренность о расширении производства медпродукции по доступным ценам для борьбы с коронавирусом.

Нефть утром в пятницу восстанавливается после снижения накануне, связанного с решением Минэнерго США отказаться от закупки нефти для стратегического резерва. К 10:01 майские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,5%, до $26,48 за баррель (-3,8% в четверг), майские фьючерсы на WTI дорожали на 1,6%, до $22,97 за баррель (-7,7% накануне).

Минэнерго США сообщило , что отказывается от тендера на закупку нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), поскольку Конгресс не одобрил выделение финансирования на эти цели. Министр энергетики страны Дэн Бруйетт ранее запросил $3 млрд, чтобы приобрести 77 млн баррелей нефти.