В "БКС Глобал Маркетс" отметили, что паническое бегство капитала из бондов EM продолжилось

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Паническое бегство капитала из облигаций EM (развивающиеся рынки) в период с 19 по 25 марта продолжилось, сообщается в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова. При этом ситуация с акциями EM выглядит нейтрально, отметил эксперт.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за отчетный период составил $840 млн против рекордного за всю историю наблюдений оттока $1,4 млрд неделей ранее, по данным EPFR Global.

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