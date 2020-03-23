В МВФ сообщили о крупнейшем оттоке капитала с развивающихся рынков

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Инвесторы за период с начала кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, вывели с развивающихся рынков $83 млрд, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - заявила Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20. Ее слова приводятся в сообщении МВФ.

Она отметила, что для развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов и большой долговой нагрузкой кризис станет особо серьезным испытанием, тогда как развитые экономики в целом встречают его достаточно подготовленными.