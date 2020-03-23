Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38

В МВФ сообщили о крупнейшем оттоке капитала с развивающихся рынков

В МВФ сообщили о крупнейшем оттоке капитала с развивающихся рынков
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Инвесторы за период с начала кризиса, связанного с распространением пандемии коронавируса, вывели с развивающихся рынков $83 млрд, сообщила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Это крупнейший когда-либо зарегистрированный отток капитала", - заявила Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20. Ее слова приводятся в сообщении МВФ.

Она отметила, что для развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов и большой долговой нагрузкой кризис станет особо серьезным испытанием, тогда как развитые экономики в целом встречают его достаточно подготовленными.

МВФ

Новости

Ритейлеры сообщили о нормализации спроса на товары первой необходимости

МВФ предупредил о снижении мировой экономики в 2020 году

Нефть Brent торгуется у $25,6 за баррель

Рынок акций РФ начал неделю с очередного падения

Сбербанк индивидуально рассмотрит реструктуризацию кредитов пострадавшим от карантина

Эксперты предупредили об угрозе волны банкротств среди компаний АТР

Эксперты предупредили об угрозе волны банкротств среди компаний АТР
Экономический кризис

Кудрин назвал нестандартным текущий кризис

Кудрин назвал нестандартным текущий кризис
Экономический кризис

ОЭСР признала COVID-19 более разрушительным для экономики, чем кризис 2008 года

ОЭСР признала COVID-19 более разрушительным для экономики, чем кризис 2008 года

Источник узнал предложенную Москвой цену поставок российской нефти в Белоруссию

Крупнейший ритейлер Украины вполовину повысил цену на гречку и вдвое - на часть овощей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');