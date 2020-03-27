Индийский ЦБ снизил ключевую ставку до 10-летнего минимума

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Резервный банк Индии (RBI, центробанк страны) в пятницу снизил ключевую процентную ставку и объявил о мерах для увеличения ликвидности, чтобы смягчить негативные последствия распространения коронавируса для экономики.

Ставка РЕПО была уменьшена на 75 базисных пунктов (б.п.), до 4,40% годовых с 5,15% годовых, заявил глава индийского ЦБ Шактиканта Дас по итогам экстренного заседания Комитета по кредитно-денежной политике RBI. Это самый низкий показатель с марта 2010 года. RBI также снизил ставку обратного РЕПО - на 90 б.п., до 4,00% годовых.

Кроме того, банк объявил о новых вливаниях ликвидности на 3,74 трлн индийских рупий ($50 млрд) для поддержания финансовых рынков и облегчения волатильности.

Накануне, 26 марта, правительство Индии обнародовало пакет стимулирующих мер в объеме 1,7 трлн индийских рупий для поддержки населения и экономики в условиях пандемии COVID-19.

Эти стимулы призваны поддержать бедные слои населения, переживающие трудности работников и всех тех, кто нуждается в помощи, заявила министр финансов страны Нирмала Ситхараман.

24 марта стало известно, что Индия введет общенациональный карантин из-за пандемии коронавируса.