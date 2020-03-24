Индия введет общенациональный карантин на 21 день

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Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вторая в мире по числу населения страна - Индия - введет всеобщий карантин на 21 день из-за COVID-19.

Как сообщает "Би-би-си", об этом заявил премьер страны Нарендра Моди.

Выступая с обращением к нации, тот заявил, что социальное дистанцирование - единственный способ остановить распространение вируса, но многие жители Индии неправильно поняли рекомендации властей и продолжают вести себя безответственно.

Вводимый общенациональный карантин спасет множество жизней, подчеркнул Моди. Он заявил, что даже, "высунув нос на улицу", можно поставить под угрозу жизни и здоровье людей.

Моди также объявил, что власти страны намерены выделить около $2 млрд на борьбу с коронавирусом и намерены улучшить медицинскую инфраструктуру в Индии.