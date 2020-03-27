Эксперты прогнозируют рост неплатежей как в периоды прошлых кризисов

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Тенденция к улучшению дисциплины расчетов, наблюдавшаяся в России в последние месяцы, в ближайшее время может смениться ростом неплатежей из-за снижения деловой активности и выручки компаний в условиях коронавирусного карантина и падения цен на нефть, прогнозируют эксперты.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в которой аккумулируются данные о реальных платежах в российской экономике, доли "плохих плательщиков", допускающих среднюю просрочку более 90 дней, снизилась по итогам прошлого года до 5,2% против 5,9% в 2018 году.

Между тем в кризисных условиях 2015 года, когда нефть также падала до уровня ниже $30 за баррель, эта доля достигала 9,1% - и затем медленно сокращалась в течение нескольких лет.

"Мы считаем, что первыми удар кризиса примут на себя отечественный транспортный сектор и индустрия гостеприимства. В условиях пандемии спрос на международные перевозки резко упал, а вместе с ним снизится и спрос в сфере услуг в целом. Вероятно, пострадает и ритейл, особенно сегмент бытовой техники и электроники - рост цен на импортные товары, неизбежный после обвала курса рубля, приведет к снижению потребительского спроса", - сказал "Интерфаксу" генеральный директор Coface Россия Василий Чекулаев. При этом, по его мнению, в ситуации высокой рыночной турбулентности и волатильности курса рубля уязвим не только малый и средний бизнес, но и крупный.

В условиях нарастания негативных явлений в экономике обычно расширяется практика "приоритизации платежей", которая выражается в избирательном подходе клиентов к оплатам разным поставщикам. Таким образом клиенты по сути бесплатно кредитуются у своих поставщиков, сказал "Интерфаксу" управляющий партнер CreditEngineering и независимый эксперт в области кредитного менеджмента Андрей Сичка. Эта тенденция была заметна в 2015 году, развитие подобного явления вероятно и в текущей ситуации, считает он.

Таким образом, неплатежи могут затронуть и отрасли, которые меньше пострадали от кризиса, но также перешли в режим экономии оборотных средств.

В 2019 году на фоне зафиксированного Росстатом экономического роста в 1,3% в России происходило ускорение расчетов с поставщиками. Об этом свидетельствуют данные, ежемесячно размещаемые в системе "СПАРК-Интерфакс" ресурсоснабжающими, телекоммуникационными, торговыми, сервисными, транспортными компаниями в отношении покупателей из более чем 50 отраслей экономики.

На основе информации от поставщиков в системе "СПАРК-Интерфакс" рассчитывается Индекс платежной дисциплины клиентов. Анализ этих индексов показывает, что в прошлом году наиболее заметное улучшение произошло в сегменте малого бизнеса: доля компаний, в среднем рассчитывающихся в срок со своими поставщиками, выросла за год на 4,3 процентных пункта (п.п.) до 72,1%, а доля допускающих среднюю просрочку более 90 дней - сократилась на 0,8 п.п. до 6%. В сегменте среднего бизнеса доля рассчитывающихся в срок увеличилась на 3,8 п.п. до 76,3%, а доля допускающих просрочку более 90 дней - упала на 0,9 п.п. до 4,6%. В сегменте крупного бизнеса доля аккуратных плательщиков выросла за год на 1,7 п.п. до 75%, а доля допускающих просрочку более 90 дней увеличилась на 0,1 п.п. до 4,2%.

По данным Росстата, доля просроченной дебиторской задолженности в прошлом году в зависимости от месяца изменялась в пределах 5,6-6,4%, тогда как в 2018 году показатель менялся в диапазоне 5,8-6,5%, что также свидетельствует об улучшении ситуации.

По данным ежеквартального анкетирования Российского союза промышленников и предпринимателей "Состояние российской экономики и деятельность компаний", на протяжении прошлого года проблемы неплатежей со стороны контрагентов были проблемой для примерно 40% организаций, а в первом месяце этого года их доля снизилась до 25,8%. Доля позитивных оценок ("компании не сталкивались с проблемами за отчётный период") выросла за 2019 год с 5,4% до 17,3%.

Улучшение ситуации наблюдалось в том числе и в такой непростой с точки зрения платежной дисциплины отрасли, как сфера обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). По словам заместителя генерального директора по вопросам правового и аналитического сопровождения ППК "Российский экологический оператор" Алексея Макрушина, в начале года уровень собираемости платежей достиг 80%. У ряда региональных операторов ТКО, сумевших качественно выстроить свою работу, собираемость платежей превысила 90%. При этом показатель для юридических лиц значительно ниже, чем для населения. Вместе с тем в условиях пандемии региональные операторы уже сейчас сталкиваются со значительным ухудшением платежной дисциплины.

Текущая ситуация отличается от кризисов 2015-го или 2008 годов: она уникальна тем, что в её основе лежат сразу несколько трудно прогнозируемых факторов, говорят эксперты. "Пока нельзя дать точный прогноз или назвать какие-то конкретные цифры относительно увеличения частоты платежных дефолтов или ухудшения платежной дисциплины бизнеса. Учитывая специфику нашего сектора страхования (покрытие рисков неоплаты дебиторской задолженности - ИФ), мы ожидаем, что последствия текущего кризиса начнут проявляться для страховщиков в нашей сфере в конце второго квартала текущего года и в начале третьего", - сказал Чекулаев из Coface Россия. Дальнейшее изменение ситуации с платежами, по его мнению, будет зависеть от сроков и масштабов вводимых в связи с пандемией COVID-19 ограничений, эффективности мер поддержки со стороны государства, а также конъюнктуры сырьевых рыков.

В РСПП усиление проблемы неплатежей прогнозируют уже по итогам второго квартала.

Руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин обращает внимание на то, что сейчас государство планирует принять меры по поддержке отдельных отраслей, намерено стимулировать реструктуризацию долгов компаний и ввести временный мораторий на начало процедуры несостоятельности. Все эти меры должны сгладить неминуемый всплеск числа банкротств, большая часть которых будет отсрочена, а меньшая - не произойдет вовсе, при условии поддержки со стороны кредиторов. Он прогнозирует, что ухудшение финансового положения предприятий может повлечь их банкротство не ранее, чем через год-полтора.