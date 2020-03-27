ВШЭ оценила "коронавирусные каникулы" в 1 п.п. от российского ВВП

Прогнозы по ВВП экономисты не дают, отмечая, что сейчас хоть каждый день можно делать новые

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля будет "стоить" российскому ВВП в 2020 году около 1 процентного пункта, говорится обзоре института "Центр развития" НИУ ВШЭ "Комментарии о государстве и бизнесе".

Прогноз по ВВП на 2020 год эксперты не дают, отмечая, динамика сейчас не ясна из-за высокой неопределенности развития ситуации.

Опрошенные "Интерфаксом" экономисты также говорят, что прогнозы по динамике ВВП на 2020 год сейчас можно пересматривать "хоть каждый день" - в зависимости от поступающей информации об уровне карантинных ограничений, поэтому текущие оценки через день могут быть уже совершенно неактуальными, и прогнозы разнятся от небольшого плюса до значительного минуса по итогам года при неблагоприятных сценариях.

"В этом году экономике еще предстоят серьезные испытания, ее итоговая динамика пока не ясна. Вынужденные недельные каникулы в начале апреля могут отобрать у российского ВВП в 2020 году около 1%, при этом для построения каких-либо точных прогнозов пока явно не хватает информации", - пишут аналитики ВШЭ.

"Многое зависит от того, закрепят ли страны Азии свой успех в борьбе с вирусом и удастся ли развитым западным странам также относительно быстро справиться с этой проблемой. Если это произойдет, то и ожидания, и реальная экономика, и цена на нефть могут более или менее быстро начать восстанавливаться", - говорится в описании оптимистичного сценария.

"Однако возможны и иные сценарии. В частности, можно отметить, что биржевой индекс страха (индикаторы биржевой волатильности. - ИФ.) вырос сейчас сильнее, чем в ходе прошлого кризиса, когда российская экономика испытала рецессию", - пишут экономисты.

Днем ранее аналитики Raiffeisenbank сообщили, что негативный эффект для российской экономики от одной выпадающей рабочей недели может вполне быть сопоставим с уже реализовавшимся эффектом от падения цен на нефть и ослабления рубля.

"В самом негативном (но лишь теоретическом) сценарии, когда выпуск всей промышленности остановился бы на неделю (100% промышленности не загружено), потери были бы пропорциональны сокращению рабочих дней: в марте уровень производства сократился бы на 10% от обычного (минус 2 рабочих дня), а в апреле - на 14% (минус 3 рабочих дня). Такой недельный "простой" всей промышленности стоил бы ей минус 2 процентных пункта", - говорилось в обзоре банковских аналитиков.