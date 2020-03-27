Бензин: спрос упал, ждать ли снижения цен?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Коронавирус все перевернул в нашей жизни, он губит людей и рушит экономики. Но вслед за сводками о числе заболевших COVID-19 снова в числе острых тем - цены на АЗС. Так уж сложилось в нашей стране, что в любой сложной ситуации одним из первых возникает вопрос: "И насколько теперь вырастут цены на бензин?" Потому что каждый кризис в итоге грозит перелиться в бензобак обывателя вместе ростом цен.

Пока эксперты сходят в одном - цена на бензин расти точно не будет, на то нет экономических предпосылок, зато есть негласная установка властей. Бензин не просто социальный продукт, это политическая лакмусовая бумажка, недаром она на постоянном контроле президента. Чтобы держать под уздцы "бензинового зверя", власти даже придумали "заклинание", которое никто не рискует нарушить: цены на автозаправках России растут не выше инфляции.

Но улицы городов и автомагистрали быстро пустеют, транспорта на дорогах становится все меньше, не пора ли задаться вопросом - а могут ли снизиться цены на бензин? Ведь спрос на нефтепродукты уже упал, и он только продолжит движение вниз. "Интерфакс" изучил мнения нефтяной отрасли о том, как топливный рынок переживает пандемию и какими могут быть ее последствия для цены бензина на АЗС.

Шутки в сторону

Для кого-то цены на бензин - это серьезный бизнес, а для кого-то повод для хайпа и юмора. Только теперь шутки в сторону, на этой неделе к бензиновым баталиям подключилась Генеральная прокуратура, которая поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить цены на бензин.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала мониторинг ситуации, связанной с распространенными в средствах массовой информации сведениями о росте цен на бензин и дизельное топливо. В рамках осуществляемых мероприятий ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на бензин и дизельное топливо", - заявили в прокуратуре. А также добавили, что при наличии оснований будут реализованы прокурорские проверки.

ФАС это заявление Генпрокуратуры пока не прокомментировала. Однако, ранее, отвечая на запрос "Интерфакса" о ситуации на топливном рынке, представитель пресс-службы антимонопольного ведомства сказал: "В настоящий момент предпосылки к росту цен и в оптовом, и в розничном сегменте отсутствуют. При этом ФАС России продолжает осуществлять мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов и в случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры антимонопольного реагирования".

"ФАС России призывает всех представителей федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и экспертов рынка воздержаться от заявлений, связанных с прогнозами цен или возможным дефицитом товаров. Такие спекуляции в информационном пространстве могут стать непосредственным стимулом к росту цен и необоснованному ажиотажному спросу, а также могут привести к нарушению Закона о защите конкуренции", - подчеркнул представитель ФАС.

Какие тут прогнозы...

Но прогнозы делать никто и не думает - что можно прогнозировать, если все меняется каждый день. Точнее, ухудшается изо дня в день. Сокращение транспортного сообщения, карантин, длинные выходные, которые населению рекомендуют проводить дома, уже снизили спрос на топливо. То ли еще будет...

Главный экономист "Выгон консалтинг" Сергей Ежов, размышляя о происходящем на топливном рынке РФ, вспоминает 90-е годы: "В чем-то ситуация напоминает 1990-е годы, когда обваливался спрос, были неплатежи, затоваривание, и НПЗ вынуждены были резко сбрасывать объемы переработки. Сейчас ситуация тревожная, спрос падает, но пока избытки нефтепродуктов идут на увеличение запасов, а керосин добавляется в дизельные фракции".

"Если же ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, то можно ожидать обвального падения спроса на топливо. К примеру, по прогнозам, глобальный спрос на авиакеросин может снизиться на 70%. Сегодня ситуация очень быстро меняется: за неделю в США спрос на бензин упал на 10%. Поэтому точные прогнозы делать затруднительно. По текущим тенденциям общее падение спроса на продукцию НПЗ в неблагоприятном сценарии может составить до 30%", - сказал он.

Глава "Российского топливного союза" (РТС, объединяет розничные компании топливного рынка) Евгений Аркуша вообще затруднился привести хоть какие-то сравнения. "Сегодняшнюю ситуацию сложно с чем-то сравнивать, такого не было никогда, с подобными вызовами сталкиваемся впервые. Из-за коронавируса мы видим существенное снижение объемов продаж на АЗС - в среднем на 10-12% по стране. И это пока. Есть регионы, где падение еще сильнее - на Дальнем Востоке всегда был очень большой товарооборот с Китаем, сейчас там падение продаж топлива на заправках 20-25%. Мы понимаем, что, скорее всего, спрос продолжит снижаться. Возможно, в среднесрочном периоде упадет процентов на 30%. Отсюда и огромное количество проблем у участников топливного рынка, связанных с падением оборотных средств, с кредитованием, с объемами товара на рынке", - отметил он.

Цены на заправках - точно не вверх

По поводу увеличения стоимости бензина на АЗС голоса экспертов единодушны: роста цен на заправках ждать не следует.

"Нефтяной кризис, каким бы глубоким он ни был, не изменит политику регуляторов о допустимом росте в пределах "инфляция плюс". Хотя в истории есть примеры, когда цены АЗС с августа 2008 по август 2009 гг. падали на 20-25%. Но и причина другая - нефтяной кризис затянулся тогда тоже на год. Не исключен и такой сценарий, если нынешний кризис растянется на год и более. По состоянию на текущий момент маржинальность розницы порядка 20% - достаточно комфортная для независимых владельцев АЗС. Не дает оснований повышать розницу. Возможно, только к июню созреют оптовые цены для пересмотра розничного прайса", - размышляет независимый аналитик Виктор Костюков.

Глава "Российского топливного союза" уверен - цены на заправках расти точно не будут. "А что касается возможного снижения в рознице, то для этого должны сначала снизиться оптовые цены. Но сейчас оптовые цены рванули вверх, потому что нефтяные компании сокращают объемы продаж на бирже. На фоне массового психоза это сильно разогревает оптовые цены. А ведь нефтепродукты в стране есть! Казалось бы, в связи со сложной ситуацией из-за коронавируса, компании, наоборот, должны увеличить предложение по максимуму?" - задается вопросом Аркуша.

Между тем вице-президент Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи Антон Карпов сообщил "Интерфаксу", что за вторую декаду марта индексы на основные нефтепродукты изменились под влиянием факторов как мирового, так и внутреннего рынков. "Объемы нефтепродуктов на биржевых торгах сохраняются на уровне, отражающем спрос со стороны покупателей. С начала месяца по 24 марта объем торгов по автобензину составил 586 тыс. тонн, дизтопливу - 630 тыс. тонн, авиакеросин - 189 тыс. тонн, топочного мазута - 105 тыс. тонн", - сказал Карпов.

Что будет с переработкой?

Впереди плановые весенние ремонты НПЗ, напоминает топливный эксперт Костюков. Традиционно ремонты сопровождаются ростом биржевых цен на нефтепродукты: "В ближайшие два месяца заводы, как это обычно происходит, будут интенсивно ремонтировать технологическое оборудование. Рынок моторного топлива ответит по традиции ростом оптовых цен. К тому же демпфер мотивирует производителей подогреть цены как можно выше. Для поддержки внутреннего рынка можно было бы понизить индикативные уровни в формуле демпфера хотя бы до значений предыдущего года: на бензин - до 51000 вместо текущих 53600 руб./т, на дизель - до 46000 вместо 48300 руб./т.".

"Сейчас должна измениться парадигма регулирования российской переработки. До сих пор основным вектором было обеспечение внутреннего рынка. Но в условиях избытка предложения, наоборот, должны быть смягчены обязательства по внутренним поставкам. НПЗ надо дать возможность снижать переработку нефти и производство моторных топлив. Более того, государство должно контролировать и координировать этот процесс, он не должен носить стихийный характер. Возможно, должны быть также и налоговые послабления, в частности, по демпферу", - добавляет Ежов из "Выгон консалтинг".

Исполнительный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" (НААНС-МЕДИА) Тамара Сафонова отмечает, что объём потребления моторного топлива резко падает во всем в мире. По итогам марта глобальное потребление бензина, дизельного топлива, авиакеросина, бункерного топлива может сократиться на 10%.

"За дальнейшим распространением вируса, введением режимов чрезвычайного положения в мире, ограничивающих передвижение населения, последует ещё большее сокращение использования топлива, и, как результат, производство нефтепродуктов. В ситуации стагнации нефтяных цен и действия компенсационных механизмов, на нефтепереработку ложится дополнительная нагрузка по выплате в бюджет демпфирующей компоненты, что может отразиться на конечной стоимости продукта", - сказала она.

В то же время, подчеркивает Сафонова, цены на моторное топливо в Европе незначительно снижаются вслед за снижением нефтяных котировок. В период с 20 февраля по 20 марта цены на бензин и дизельное топливо в среднем снизились на 7%, что также соответствует изменениям на российском оптовом рынке.

Нефтяники спокойны

Нефтяники в принципе не склонны к панике - скачки мировых цен на нефть давно приучили людей этой профессии стойко переносить встряски. А в ситуации, когда к падению мировых цен добавились еще и экономические последствия от коронавируса, нефтяным компаниям приходится быть стойкими вдвойне.

Крупнейшая нефтяная компания страны - "Роснефть", обеспечивающая до 40% внутреннего потребления автомобильных топлив, в связи с ситуацией на топливном рынке заявила, что "неукоснительно соблюдает требования регуляторов по объемам и ритмичности поставок моторных топлив на биржу с целью формирования её ликвидности".

"При этом "Роснефть" планомерно наращивает объемы поставок, значительно перевыполняя установленные нормативы. В марте компания поставила на биржу 22% произведённых бензинов и 13% дизельного топлива при законодательном требовании в 10% и 6% соответственно. Биржевые и оптовые цены реализации с НПЗ компании снизились в марте на 10-15% на бензины и на 3-5% на дизельное топливо. Также цены оптовой реализации с нефтебаз компании в среднем по РФ снизились в марте на 0,2% по Аи92 и на 0,8% по Аи95. По дизельному топливу снижение составило 1,6%", - сказал представитель НК.

"Роснефть" является и крупнейшим игроком розничного рынка топлив, ее АЗС работают в 66 субъектах, обеспечивая до трети внутреннего спроса на бензины и дизтопливо. "Роснефть" ответственно подходит к ценообразованию в розничном сегменте. Рост розничных цен на АЗС компании в марте в среднем по РФ составил 0,1% (4 коп/л) по бензинам, а по дизельному топливу розничные цены остались без изменений (с начала года рост цен на бензин составил 0,4-0,5%, а по дизельному топливу 0,6%). Данные темпы существенно ниже целевого уровня инфляции, установленного на уровне 4% в год или 0,3% в месяц", - подчеркнул представитель "Роснефти".

В "ЛУКОЙЛе" признали, что в связи со снижением деловой активности "наблюдается факт некоторого сокращения спроса на нефтепродукты". Однако, на данный момент можно сказать, что в России не такая отрицательная динамика, как в европейских странах, добавил представитель компании.

"Возможно дальнейшее снижение продаж автобензинов из-за сокращения деловой активности. Это в меньшей степени касается дизельного топлива - в связи с основным его потреблением в сегменте коммерческих грузоперевозок и сезонным увеличением спроса со стороны сельхозпроизводителей", - сказал представитель "ЛУКОЙЛа".

Он также отметил, что происходит перераспределение спроса внутри сети автозаправочных станций с учетом их дислокации: "Проливы, особенно на АЗС на приграничных зонах, сокращаются из-за снижения транзитного трафика и активности населения. В то же время, они растут на заправках, расположенных на выездах из городов, особенно крупных - это связано с оттоком населения на дачи, в другие небольшие населенные пункты".

При этом в "ЛУКОЙЛе" подчеркивают, что компания стабильно ведет свой бизнес, обеспечивая рынок в соответствии со спросом. "Цены на бензин на наших АЗС остаются прежними. Нашим приоритетом является стабильное снабжение внутреннего рынка в соответствии со спросом, вне зависимости от ситуации. У нас есть достаточная гибкость с точки зрения загрузки мощностей", - подчеркивает представитель этой нефтяной компании.

Другие нефтяные компании не ответили на запрос "Интерфакса".

В числе мер - алкоголь

Особенность налогообложения отечественного топливного рынка - обратный акциз на нефть для НПЗ с демпфирующей надбавкой - уже привела к тому, что крупные нефтяные компании доплачивают в бюджет значительные суммы. И Минфин заявил, что "очень рассчитывает на выплаты нефтяниками в рамках демпфера", давая понять, что систему налогообложения менять не планируется. Нефтяники со своей стороны тоже пока не поднимали вопрос о мерах государственной поддержки.

Между тем, частные АЗС на фоне падения спроса на топливо на государство все же надеются. Аркуша отмечает, что РТС направил правительству письма с предложением мер поддержки топливного рынка. В их числе - разрешить продажи алкоголя на АЗС. "Это в интересах всех. Сетям АЗС эта мера позволит повысить рентабельность магазинов с сопутствующими товарами. Население получит возможность сократить лишние контакты - не будет необходимости ехать за алкоголем в крупные торговые центры. Бюджет получит дополнительный доход от продаж алкоголя", - поясняет Аркуша.

Кроме того, РТС предложил правительству снизить комиссию за банковский эквайринг, "который на сегодняшний день один из самых высоких в мире". "Он в разы превышает стоимость хранения топлива на АЗС и доставки его на заправки. В 8 раз выше, чем стоимость инкассации", - говорит глава РТС. "В числе дополнительных мер поддержки на это сложный период было бы логично установить какой-то мораторий на выплату процентов по кредитам. Чтобы этот процесс был, например, равномерно распределен на следующий год, когда все нормализуется. Потому что именно банковские кредиты сейчас становятся очень тяжелым бременем", - также размышляет Аркуша.

Какие приоритеты сейчас расставляет государство ясно из ежедневных сообщений правительства. До топливного рынка у властей дойдут руки только в том случае, если бензин окажется в дефиците или его цена начнет расти. Пока же топливный рынок должен свыкаться с новой реальностью - падением спроса из-за коронавируса. А мы продолжим гадать - возможно ли в новой реальности снижение цен на бензин.