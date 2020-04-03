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Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса

Онлайн-продажи на АЗС кратно выросли из-за коронавируса
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Нефтяные компании, являющиеся владельцами крупных сетей автозаправочных станций, в последние недели отмечают бум регистрации на их мобильные приложения для АЗС. Онлайн-покупка позволяет заплатить за топливо, не выходя из автомобиля, и до минимума сократить любые контакты на заправке.

Пандемия коронавируса

В пресс-службе "Газпром нефти" (более 1800 АЗС, из них в России - свыше 1200) "Интерфаксу" сообщили, что в марте по сравнению с февралем отмечен двукратный рост количества новых пользователей приложений, а также увеличение доли онлайн-покупок от всех транзакций на АЗС. И это на фоне того, что онлайн-продажи на АЗС компании и так росли высокими темпами - в течение 2019 года ежемесячный прирост продаж через мобильные приложения составил около 20%. Что касается реализации сопутствующих товаров на АЗС, то отмечается значительный рост спроса на антисептики и влажные салфетки.

Заплатить онлайн за топливо на АЗС сети "Газпром нефть" можно осуществить с помощью 4 мобильных приложений, в том числе собственных мобильных приложений компании: "Сеть АЗС "Газпромнефть" для автолюбителей, АЗС.GO для профессиональных водителей). "Кроме того, в приложении АЗС.GO добавлена функция оплаты через групповой аккаунт, по топливным картам компании или со счета таксопарка. Помимо онлайн оплаты в приложении сети АЗС "Газпромнефть" доступна виртуализация карты лояльности, выпуск ко-брендовой карты Газпромбанка и "Газпромнефти", - сказал представитель пресс-службы.

В пресс-службе "Роснефти" (более 3000 АЗС, включая Белоруссию, Абхазию и Киргизию) отметили, что за последнее время зафиксирован троекратный рост по количеству скачиваний специальных мобильных приложений, что подтверждает востребованность таких видов услуг и готовность клиентов оперативно переключиться на дистанционное обслуживание.

"В корпоративном секторе заключение договора и активация виртуальных топливных карт производится онлайн, в короткие сроки и без посещения офиса продаж. После получения виртуальной топливной карты водитель сразу же может ею воспользоваться, установив приложение "РН-Карт" на своё мобильное с устройство. Приложение с виртуальной топливной картой позволяет оптимизировать расходы на приобретение топлива и сопутствующих товаров. Также сервис доступен и в офлайн режиме. Для физических лиц компания совместно с банками МКБ и Тинькофф запустила сервис оплаты топлива через мобильное приложение на розничной сети ВР ("Роснефть" является оператором сети).

В "ЛУКОЙЛе" сообщили, что на прошлой неделе зафиксировали 20% рост объема заправок из мобильного приложения по сравнению со средним значением в январе-феврале. В компании в принципе отмечают активный рост подключения к мобильному приложению - за последний год: количество пользователей увеличилось в 4 раза.

"Мы настоятельно рекомендуем клиентам пользоваться функцией заправки из мобильного приложения "АЗС ЛУКОЙЛ". Это самый безопасный способ приобрести топливо на наших автозаправочных станциях - бесконтактный, быстрый и выгодный. В приложении работает масштабная партнерская программа, которая позволяет клиентам совершать покупки более чем в 150 интернет-магазинах и получать баллы на карту ЛУКОЙЛ. Сейчас мы разрабатываем стимулирующие акции для покупок через нашу партнёрскую платформу, они будут доступны уже на следующей неделе", - добавил представитель компании.

Рост использования мобильных приложений для оплаты топлива на АЗС происходит на фоне падения общего спроса на нефтепродукты. Ранее министр энергетики Александр Новак говорил, что снижение спроса на АЗС Москвы уже составило 20-30%, возможно снижение на заправках страны до 40%.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Газпром нефть Роснефть Лукойл Александр Новак

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