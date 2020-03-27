Спиртовые настойки предложено исключить из законопроекта об онлайн-продаже лекарств

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подготовленные ко второму чтению поправки к закону об онлайн-продаже лекарств исключают возможность покупки в интернете препаратов без электронного рецепта и сильнодействующих препаратов, сообщил глава комитета Госдума по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Кроме того, в поправках говорится, что онлайн нельзя будет купить спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта выше 25%, сказал Морозов в пятницу на заседании рабочей группы по организации медпомощи в условиях ЧС.

Он добавил, что в список ограничений входят "яды, которые указаны в весовых количествах в Уголовном кодексе".

Морозов добавил, что "очень важным для дистанционной продажи лекарств является использование только электронных рецептов".

Он также напомнил, что изменения в закон о дистанционной продаже лекарств, разрешающие продажу рецептурных препаратов, вносятся по просьбе правительства, у которого есть списки лекарств по рецепту, которые предлагается разрешить к продаже.

Планируется, что второе и третье чтение законопроекта состоится в Госдуме на следующей неделе в приоритетном порядке.

На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий аптечным сетям дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Законопроект (№ 285949-7) был подготовлен правительством и принят в первом чтении в 2017 году, ко второму чтению в него были внесены изменения, касающиеся порядка организации отпуска безрецептурных препаратов, а также способов доставки через курьерские сети.

При подготовке третьего чтения документ по просьбе правительств был возвращен на второе чтение, чтобы внести в него положения, разрешающие продажу через интернет рецептурных препаратов.