Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 27.03В России 1 036+196В мире 529 591+61 997

Спиртовые настойки предложено исключить из законопроекта об онлайн-продаже лекарств

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Подготовленные ко второму чтению поправки к закону об онлайн-продаже лекарств исключают возможность покупки в интернете препаратов без электронного рецепта и сильнодействующих препаратов, сообщил глава комитета Госдума по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Кроме того, в поправках говорится, что онлайн нельзя будет купить спиртосодержащие препараты с долей этилового спирта выше 25%, сказал Морозов в пятницу на заседании рабочей группы по организации медпомощи в условиях ЧС.

Он добавил, что в список ограничений входят "яды, которые указаны в весовых количествах в Уголовном кодексе".

Морозов добавил, что "очень важным для дистанционной продажи лекарств является использование только электронных рецептов".

Он также напомнил, что изменения в закон о дистанционной продаже лекарств, разрешающие продажу рецептурных препаратов, вносятся по просьбе правительства, у которого есть списки лекарств по рецепту, которые предлагается разрешить к продаже.

Планируется, что второе и третье чтение законопроекта состоится в Госдуме на следующей неделе в приоритетном порядке.

На прошлой неделе Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий аптечным сетям дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Законопроект (№ 285949-7) был подготовлен правительством и принят в первом чтении в 2017 году, ко второму чтению в него были внесены изменения, касающиеся порядка организации отпуска безрецептурных препаратов, а также способов доставки через курьерские сети.

При подготовке третьего чтения документ по просьбе правительств был возвращен на второе чтение, чтобы внести в него положения, разрешающие продажу через интернет рецептурных препаратов.

Россия

Новости

Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля

Экономический кризис

Эксперты предупредили, что через три месяца нефть будет некуда девать

Эксперты предупредили, что через три месяца нефть будет некуда девать
Экономический кризис

В Минэнерго назвали "каплей в море" предложение ОПЕК+ по сокращению добычи

Президент МТС призвал не рассылать "веселые, но тяжелые" мемы

Эксперты прогнозируют рост неплатежей как в периоды прошлых кризисов

Бензин: спрос упал, ждать ли снижения цен?

Бензин: спрос упал, ждать ли снижения цен?

Из "Норникеля" уйдут два старших вице-президента

В Москве резко выросло число желающих стать курьером

В Москве резко выросло число желающих стать курьером

Цены на нефть начали умеренно восстанавливаться

Цены на нефть начали умеренно восстанавливаться

Азиатские рынки и нефть выросли вслед за Уолл-стрит

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');