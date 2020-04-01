Госдума разрешила продавать лекарства через интернет

Рецептурные препараты можно будет продавать онлайн только в условиях ЧС

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который допускает дистанционную продажу безрецептурных лекарств и прописывает условия, когда продавать онлайн можно и рецептурные средства. Законопроект №285949-7 рассматривался в приоритетном порядке среди прочих мер по борьбе с коронавирусом.

Аптеки и аптечные сети с лицензиями смогут продавать через интернет любые безрецептурные медикаменты, кроме тех, торговлю которыми ограничивают законы.

"В условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих" возможна продажа рецептурных препаратов в условиях ЧС, говорится в законе. Давать такое разрешение и прописывать порядок продажи рецептурных средств будет правительство.

Правительство также сможет устанавливать "временный порядок розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов".

Через интернет нельзя будет купить безрецептурные "наркотические и психотропные лекарственные препараты, спиртосодержащие лекарственные препараты с объемной долей этилового спирта выше 25%", следует из закона.

Ответственности за подлинность, качество и другие важнейшие параметры препарата будет возложена на аптеки. Доменные имена аптек, которые имеют лицензию на розничную торговлю лекарствами, будут внесены в единый реестр доменных имен.

Власти будут блокировать сайты с информацией о продаже лекарств, реализация которых в России ограничена или запрещена. В первую очередь это сильнодействующие наркотические и психотропные лекарственные препараты.

Также в "черный список" будут включаться сайты, содержащие предложения о розничной торговле лекарствами, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разрешения на осуществление такой деятельности.

Предлагается, что транспортировкой купленных в интернете лекарств смогут заниматься курьерские службы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что "принятие данных решений особенно необходимо в условиях режима самоизоляции, закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам, получить необходимые лекарства, не покидая дом".

Замглавы думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что принятые Думой поправки о праве правительства определять условия онлайн продажи рецептурных препаратов в условиях ЧС имеют конкретные временные ограничения.

"Пункт закона, наделяющий правительство правом разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов, является ответом на сегодняшнюю ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и будет действовать только до 31 декабря 2020 года", - сказал он и подчеркнул, что это касается "именно рецептурных препаратов".

Парламентарий пояснил, что для реализации данного права "правительство должно разработать порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю "рецептуркой", требования к аптечным организациям, которые смогут осуществлять такую торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки лекарственных препаратов гражданам".