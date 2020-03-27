Миллер обещал исполнить инвестпрограмму "Газпрома" на 2020 год

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" намерен исполнить инвестиционную программу 2020 года размером 1,080 трлн рублей, заявил предправления концерна Алексей Миллер президенту Владимиру Путину.

"Если говорить о тенденциях, которые сейчас складываются на рынке, то рынок немножко припал. И мы все-таки с оптимизмом смотрим на третий и четвертый кварталы, считаем, что подготовка к зиме также будет в плановом режиме, поэтому пока делать какие-то предварительные выводы даже по первым месяцам, по-видимому, рано", - отметил топ-менеджер.

По его словам, финансовые возможности и финансовая устойчивость "Газпрома" позволяют полностью исполнить эту программу.

"Коэффициент, чистый долг к EBITDA составляет 1,3 - это очень хороший коэффициент инвестиционного рейтинга. И мы сегодня говорим о том, что никаких проблем с исполнением наших обязательств по финансированию инвестиционной программы в 2020 году не будет", - заверил он.

"Мы планируем построить 1942 километра магистрального газопровода, ввести 114 скважин. Работа будет вестись, и будут введены три установки комплексной подготовки газа мощностью 27,5 миллиона кубометров газа, введено 114 скважин. Объем подземного хранения планируем увеличить на 180 миллионов кубометров газа", - сказал Миллер.

Он напомнил, что к зиме 2019-2020 годов "Газпром" закачал в подземные хранилища 72,232 млрд кубометров газа. Суточная производительность с начала периода отбора составила рекордную цифру - 843,3 миллиона кубометров газа.

"На сегодняшний день добычные возможности "Газпрома" составляют 545 миллиардов кубометров газа, а это значит, что с учетом того объема газа, который у нас на сегодня находится в подземных хранилищах, мы в текущий период времени, в первом квартале, можем увеличить объём поставок газа для российских потребителей в два раза. То есть такой коэффициент запаса прочности. И, без сомнения, до конца ОЗП [осенне-зимнего периода] мы абсолютно точно выполним все обязательства перед нашими потребителями", - сказал Миллер.

В 2019 году "Газпром" добыл 500,1 миллиарда кубометров газа, экспортировал в дальнее зарубежье 199,3 миллиарда кубов. "Это чуть меньше, чем в 2018 году, который стал рекордным - 201,8 [миллиарда кубометров газа], и мы сохранили нашу долю на европейском рынке - 35,6 процента", - заметил он.