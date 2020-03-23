Экспорт "Газпрома" в Турцию в феврале пошел вниз после роста в холодном январе

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Экспорт российского газа в Турцию в феврале 2020 года снова начал снижаться после роста в январе (не фоне холодной погоды). Об этом сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев в журнале "Газпром".

"Отметим, что спрос на газ в Турции из-за холодной зимы начал восстанавливаться в январе 2020 года, однако уже в феврале отборы вновь стали снижаться", - пишет эксперт.

Как следует из данных ФТС России, экспорт природного газа "Газпрома" в Турцию вырос в январе 2020 года на 12% - до 2,09 млрд куб. м (с 1,87 млрд куб. м за январь 2019 года). В феврале 2019 года в Турцию было экспортировано 1,239 млрд куб. м (по данным ФТС) и 1,215 млрд куб м (по данным турецкой статистики). Данные за февраль 2020 года пока не доступны в этих источниках.

По данным Минэнерго Турции, в январе 2020 года, когда температура воздуха была значительно холоднее, чем годом ранее, потребление природного газа в стране выросло до рекордных 6,7 млрд куб. м. В том числе промышленность использовала максимальный объем газа за последние пять лет, а население - исторически максимальный. В течение 27 дней января Турция потребляла более 200 млн кубометров в сутки.

Турецкий "провал"

Турция - один из крупнейших покупателей российского газа - в прошлом и позапрошлом году была одним из главных источников беспокойства. На фоне экономического кризиса и снижения цен на СПГ на спотовом рынке, а также благодаря растущим поставкам из Азербайджана, республика резко снизила закупки топлива в России. После рекордных 29 млрд куб. м в 2017 году до 24 млрд кубометров в 2018 году и 15,5 млрд кубов в 2019 году. Результат за 2019 год оказался самым низким с 2004 года. С таким результатом Турция переместилась с позиции второго крупнейшего импортера российского газа в дальнем зарубежье на третье, уступив Италии.

По словам Комлева, турецкий "провал" в 2019 году испортил всю динамику экспортной статистики "Газпрома": "Исключив Турцию из общей картины, мы видим, что до конца 2019 года "Газпром" демонстрировал даже рост экспорта", - отмечает он. Объемы экспорта "Газпрома" в Европу продемонстрировали устойчивость, снизившись на 2,9 млрд куб. м, или на 1,4%, до 199 млрд куб. м.

"Среди важных составляющих экспорта стоит отметить поставки в Турцию, традиционно включаемые в показатели европейского рынка. Они сократились на 8,5 млрд куб. м по сравнению с 2018 годом в силу продолжающегося в стране экономического кризиса, слабого курса лиры и увеличения импорта СПГ", - комментирует эксперт "Газпром экспорта".