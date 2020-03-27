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Шанхай впервые стал четвертым крупнейшим финцентром мира

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Шанхай впервые занял четвертое место в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

При этом Шанхай входит в первую пятерку в рейтинге в четвертый раз подряд, начиная с сентября 2018 года.

Первое место сохраняет за собой Нью-Йорк, который еще больше увеличил свой отрыв от Лондона - с 17 до 27 пунктов. Между тем оба города ухудшили оценки по сравнению с предыдущим рейтингом: сейчас у Нью-Йорка 769 пунктов против 790 пунктов, у Лондона - 742 пункта против 773 пунктов.

Тройку лидеров замыкает Токио, который переместился на три строчки вверх. На пятом месте расположился Сингапур, тогда как Гонконг упал с третьего на шестое место.

В первую десятку также входят Пекин, Сан-Франциско, Женева и Лос-Анджелес. При этом Женева резко улучшила свои позиции за прошедшие полгода, переместившись на девятое место с 26-го.

Амстердам, Эдинбург и Гамбург, входящие в топ-30 финансовых центров, улучшили свой рейтинг более чем на 10 позиций.

Москва осталась на 71-й позиции рейтинга, Санкт-Петербург упал с 79-го места на 97-е.

В целом эксперты Z/Yen говорят о высокой степени волатильности результатов последнего рейтинга: 26 финансовых центров переместились на 10 или более мест вверх, тогда как 23 города ухудшили свой рейтинг на 10 или более позиций.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 27-м по счету). Последний рейтинг был составлен на основе опроса более 3,3 тыс. респондентов.

Шанхай Москва Нью-Йорк Лондон Токио

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