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Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира

Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (66-е место)

Эксперты снова отвели Нью-Йорку место главного финцентра мира
Фото: Gary Hershorn/Getty Images

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU -Нью-Йорк снова занял первое место в списке крупнейших финансовых центров мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Нью-Йорк сохраняет лидерство с осени 2018 года. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в сентябре прошлого года, количество баллов у Нью-Йорка увеличилось до 764 с 763, а у занимающего вторую позицию Лондона - до 747 с 744.

Тройку лидеров по-прежнему замыкает Сингапур с 742 баллами, четвертое место занимает Гонконг, пятое - Сан-Франциско. На шестую строчку поднялся Шанхай, на седьмую - Женева, тогда как Лос-Анджелес откатился на две позиции, заняв восьмое место. Девятое место осталось за Чикаго, на десятое поднялся Сеул, потеснив Вашингтон.

Самый существенный подъем в рейтинге продемонстрировали Сан-Паулу (сразу плюс 21 место) и Веллингтон (на 15), самое резкое падение - Майями (минус 14 строчек) и Хельсинки (потеря 12 мест).

Москва и Петербург находятся на 118-м и 120-м местах в списке и 121 позиции, в компании Баку и Буэнос-Айреса. Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (66-е место).

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 35-м). Последний рейтинг был составлен на основе опроса почти 8,5 тысячи респондентов.

Астана Москва Петербург Сан-Паулу Нью-Йорк Z/Yen Group Ltd
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