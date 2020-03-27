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"Мосбиржа" проведет годовое собрание акционеров 28 апреля заочно

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" проведет годовое собрание акционеров, которое запланировано на 28 апреля, в заочной форме, говорится в сообщении организатора торгов. Такое решение в пятницу принял наблюдательный совет биржи.

"Годовое общее собрание акционеров ПАО "Московская биржа" провести в форме заочного голосования. Определить 28 апреля 2020 года датой окончания приема бюллетеней для голосования", - говорится в сообщении биржи.

Список лиц, которые имеют право участвовать в годовом собрании, закроется 3 апреля.

Обычно биржа проводит годовые собрания акционеров в Москве, в своем офисе на Воздвиженке.

В повестку дня собрания включены стандартные вопросы: утверждение годового отчета компании за 2019 год, распределение прибыли за 2019 год и утверждение состава набсовета.

В пятницу набсовет подтвердил рекомендацию по размеру дивидендов: рекомендовал выплатить акционерам 7,93 рубля на акцию. Всего же на выплату дивидендов за 2019 года может быть направлено 18,1 млрд рублей, или 89% от чистой прибыли по МСФО за прошлый год.

Основными акционерами биржи являются Банк России (11,8%), Сбербанк (10%), ВЭБ (8,4%), ЕБРР (6,1%) и РФПИ (3,18%).

Free float биржи составляет 63%. Акциями компании владеют более 63 тыс. физических лиц и около 1 тыс. юридических лиц.

Московская биржа

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