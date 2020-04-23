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"Роснефть" проведет годовое собрание акционеров 2 июня

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" решил провести годовое собрание акционеров 2 июня в форме заочного голосования. Компания впервые проведет такое собрание заочно.

Список тех, кто имеет право участвовать в собрании, будет закрыт 8 мая.

В повестку собрания включены стандартные вопросы.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год по российским стандартам и стандартам МСФО совет директоров рекомендовал ООО "Эрнст энд Янг", одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.

Устав "Роснефти" позволяет компании проводить собрания акционеров в месте нахождения - Москве или в городах Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Ставрополе, Саратове, Оренбурге, Тюмени, Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, Красногорске Московской области.

В столице "Роснефть" последний раз собирала акционеров в 2009 году. С тех пор годовые собрания акционеров НК проходили в Краснодаре, Хабаровске, Сочи и Красноярске, но чаще всего - в Петербурге (шесть раз за последние десять лет).

Роснефть коронавирус

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