Адмиралтейские верфи спустили на воду первый серийный рыболовный траулер РРПК

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - АО "Адмиралтейские верфи" в пятницу спустило на воду первый серийный большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Вдовиченко" проекта СТ-192 для ООО "Русская рыбопромышленная компания" (ООО "РРПК"), сообщили верфи.

"Сегодня мы спускаем на воду первый большой морозильный траулер серии для "Русской рыбопромышленной компании". Первый - это всегда трудно. Особенно, когда строительство судна идет параллельно с проектированием", - цитирует пресс-служба слова генерального директора АО "Адмиралтейские верфи" Александра Бузакова.

По его словам, успешно выполняется план по диверсификации производства: у "Адмиралтейских верфей" в плане на 2020 год доля гражданских судов составляет более 30%.

Большой морозильный рыболовный траулер "Капитан Вдовиченко" - первый в серии из шести (+ 4 в опционе) судов, строящихся на "Адмиралтейских верфях" для ООО "РРПК", заложен 23 января 2019 года и в соответствии с условиями контракта в апреле 2021 года будет передан заказчику. На втором траулере серии "Механик Маслак", заложенном в апреле 2019 года, на сегодняшний день начат процесс установки оборудования и подготовки к спуску. Строительство еще двух траулеров находится на стадии резки металла и сборки секций.

Контракт на строительство серии был подписан в октябре 2017 года в рамках государственной программы инвестиционных квот. Вся серия закладывается парами, по два судна в год с интервалом в три месяца между закладками. Общий объем инвестиций в строительство составляет около 65 млрд рублей.

Большой морозильный рыболовный траулер предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях, а также в прилегающих к ним районах Восточного побережья России. Проектом предусмотрено оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, минтая, фарша и рыбной муки. Мощности рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

На траулере будет установлено современное траловое оборудование и средства механизации орудий лова. Поиск рыбы и контроль траловых операций будет осуществляться с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых приборов. Также судно будет оснащено инновационной электроэнергетической установкой с "плавающей" частотой электросети. Благодаря технологии при тралении валогенератор сможет работать на сниженных оборотах главного двигателя. Это обеспечит значительную экономию топлива.

Основные технические и технико-эксплуатационные характеристики траулера проекта СТ-192: дедвейт - 5,7 тыс. тонн; вместимость грузовых трюмов - 5500 кубометров, длина - 108,2 м, ширина - 21 м, осадка - 8,35 м, автономность по запасам топлива - 45 суток, экипаж - 139 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса, скорость полного хода - 15 узлов.

РРПК занимает первое место в России и третье в мире по добыче минтая. Она также добывает сельдь, треску, пикшу, лемонему и краба. Основные зоны промысла расположены в Беринговом и Охотском морях. С учетом аффилированных структур РРПК владеет квотами на добычу более 320 тыс. тонн рыбы в год. Основным владельцем компании является Глеб Франк (95,43%).

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на строительстве военных кораблей и судов, подводных лодок и надводного нефтеналивного флота.