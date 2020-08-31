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В "Русском крабе" сменился гендиректор

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Гендиректором группы компаний "Русский краб" (принадлежит Глебу Франку) стал Александр Сапожников. Он с 2018 года занимал должность первого замгендиректора группы.

Руководивший группой с 2019 года Дмитрий Трубников решил уйти в другой проект, сообщила ГК.

Сапожников до прихода в крабовый бизнес занимал руководящие должности на предприятиях строительной и телекоммуникационной отраслей, станкоинструментальной и пищевой промышленности.

ГК "Русский краб" в первом полугодии 2020 года добыла 6,398 тыс. тонн краба, что, по оценкам группы, составляет 18% от общего объема вылова всех предприятий, ведущих промысел краба в Дальневосточном бассейне.

ГК "Русский краб" - одна из ведущих крабопромысловых компаний России, крупнейшая на Дальнем Востоке. В 2020 году группа владеет правами на добычу более 13 тыс. тыс. тонн краба в Беринговом, Охотском и Японском морях, что составляет наибольшую в Дальневосточном бассейне долю квот (19%). Компания ведет промысел камчатского, синего, равношипого крабов, крабов-стригунов опилио и бэрди, волосатого четырехугольного краба.

"Русский краб" экспортирует живую и варено-мороженую продукцию в Китай, Южную Корею, Японию и США. Промысловой флот группы состоит из 19 судов.

Русский краб Глеб Франк Дмитрий Трубников Александр Сапожников Дальний Восток

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