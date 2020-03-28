Трубоукладчик "Газпрома" вышел из Индийского океана в Атлантику

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" обогнул крайнюю южную точку Африки - мыс Игольный и тем самым перешел из вод Индийского океана в Атлантику, свидетельствуют данные системы глобального позиционирования морских судов.

Краново-монтажное трубоукладочное судно "Академик Черский", как ожидается, может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток 2" в Балтийском море. Строительство магистрали силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявила в январе зампред правления "Газпрома" Елена Бурмистрова, проект был построен почти на 94% и будет завершен российской стороной.

"Академик Черский" покинул российский дальневосточный порт Находка в начале февраля. Данные о своем курсе и месте назначения судно указывает частично: не конечный пункт перехода, а ближайший порт по курсу (что журналисты принимают за чистую монету). В качестве порта назначения указывались по очереди Сингапур, Коломбо на Шри-Ланке, египетский Суэц, Мапуту на Мозамбике, Пуэнт-Нуар в Конго. Ценность этой информации может быть только в том, что трубоукладчик, возможно, не пошел через Суэцкий канал (у судна, которое находится под риском американских санкций, могли возникнуть проблемы с оплатой тарифа за проход по каналу) и оно идет в обход Африки.

"Газпром" купил это судно в 2015 году, чтобы быть независимым от зарубежных подрядчиков и санкционных рисков при строительстве своих новых экспортных газопроводов. Корабль пришел в Россию в 2017 году и с тех пор проходил модернизацию и дооснащение на Находкинском судоремонтном заводе. Летом 2019 года "Академик Черский" был впервые использован "Газпромом" на стройке - на объектах морского обустройства Киринского и Южно-Киринского месторождений.