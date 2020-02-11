Запуск газопровода Nord Stream 2 наметили на конец 2020 года

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Запуск газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2) ожидается в конце 2020 года, говорится в презентации, подготовленной ко Дню инвестора компании.

В начале января президент РФ Владимир Путин выражал надежду, что газопровод будет построен "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток 2", однако сроки его завершения сдвинутся на несколько месяцев (из-за санкций США - ИФ), заявил он. "Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров", - подчеркнул глава государства.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2". Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет, прописанный в новом военном бюджете, вступил в силу немедленно.

Трубоукладчик "Северного потока 2" - компания Allseas - приостановил строительство газопровода из-за этого закона и отвел суда с трассы магистрали.

Предполагается, что строительство газопровода будет продолжено с использованием суда "Академик "Черский". В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило это название. Сейчас судно проходит масштабную модернизацию, завершение которой намечено на 2020 год.