Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:35Заразились
на 28.03В России 1 264+228В мире 593 291+63 700

Минпромторг отменил промышленную выставку ИННОПРОМ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг отменил международную промышленную выставку ИННОПРОМ и сообщил об этом в субботу.

Причиной отмены стала пандемия коронавируса COVID-19. Организаторы надеются снизить риск заражения людей, которые должны были участвовать в выставке.

ИННОПРОМ должен был пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля 2020 года. Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 тысяч посетителей. Граждане 90 стран мира приняли в ней участие.

ИННОПРОМ Минпромторг Екатеринбург

Новости

"Роснефть" объявила о выходе из всех проектов в Венесуэле

"Роснефть" объявила о выходе из всех проектов в Венесуэле

Ассоциация банков предложила "дедушкину оговорку" для нового налога на доходы по вкладам

Рубль вечером ускорил падение из-за грядущей нерабочей недели и обвала нефти

Brent подешевела до $24,6 за баррель

Brent подешевела до $24,6 за баррель

ЦБ установит максимальную эквайринговую комиссию для онлайн-покупок в 1%

Шанхай впервые стал четвертым крупнейшим финцентром мира

Малый и средний бизнес РФ начнет получать льготные кредиты на следующей неделе

Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"

Американцы стали чаще гуглить слова "безработица" и "рецессия"

Правкомиссия определила 22 отрасли в РФ, которые первыми получат господдержку

Volkswagen продлил приостановку производства на заводах в Германии до 9 апреля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');