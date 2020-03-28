Минпромторг отменил промышленную выставку ИННОПРОМ

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Минпромторг отменил международную промышленную выставку ИННОПРОМ и сообщил об этом в субботу.

Причиной отмены стала пандемия коронавируса COVID-19. Организаторы надеются снизить риск заражения людей, которые должны были участвовать в выставке.

ИННОПРОМ должен был пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля 2020 года. Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 тысяч посетителей. Граждане 90 стран мира приняли в ней участие.