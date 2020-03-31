Министр природы предложил запретить весеннюю охоту из-за коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX - Министр природы Дмитрий Кобылкин рекомендовал губернаторам запретить весеннюю охоту, чтобы обеспечить режим самоизоляции, рекомендованный правительством. Об этом сообщила его пресс-служба.

При этом он предупредил, что ограничения не должны касаться коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также лиц, которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного уклада жизни и ведения хозяйственной деятельности, для которой охота является основой существования.

"Рисков распространения новой коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи для территорий и людей нет. Тем не менее, введенные в части регионов с этой недели условия самоизоляции требуют комплексного подхода", - напомнили в пресс-службе.

30 марта администрация Ярославской области отменила сезон охоты, который должен был начаться с 11 апреля, чтобы предотвратить приезд в регион многочисленных охотников.