"Роснефть" объявила о выходе из всех проектов в Венесуэле

Активы купила российская государственная компания

Ночная рыбалка в Венесуэле рядом с факелом для сжигания попутного газа, получаемого при добыче нефти Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "НК "Роснефть" объявляет о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране.

"Сегодня "Роснефть" заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству Российской Федерации, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях", - говорится в сообщении НК.

"По итогам заключенного соглашения все активы и торговые операции ПАО "НК "Роснефть" в Венесуэле и/или связанные с Венесуэлой будут проданы, закрыты или ликвидированы", - сообщает "Роснефть".

В результате исполнения соглашения и реализации активов "Роснефть" получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.

Правительство России приобрело у "Роснефти" активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации, сообщила пресс-служба правительства.

Ни "Роснефть", ни правительство пока не назвали госкомпанию, которая купила активы НК, и не ответили на вопрос, был ли это "Роснефтегаз" или какая-то другая структура.

Как пояснил "Интерфаксу" пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, это было ожидаемо от компании, которая хочет сохранить свою позицию в публичном международном бизнесе. "Мы защищаем интересы наших акционеров, принимаем решения в соответствии с нашим долгом в отношении наших акционеров", - сказал он.

"Мы ожидаем, что публичные обещания наших партнеров по рынку будут выполнены", - добавил Леонтьев.

Ранее США ввели санкции в отношении дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, зарегистрированной в Женеве, из-за связей с Венесулой. Позднее под санкции попала другая "дочка" "Роснефти" - швейцарская Rosneft Trading.