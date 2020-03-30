Индексы РТС и МосБиржи снизились на 0,8-1,3%, выросла "Роснефть"

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips на фоне сохраняющихся ожиданий рецессии глобальной экономики из-за распространения коронавируса по всему миру и введения странами режима карантина; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-1,3%, при этом локомотивом отката выступают акции "Аэрофлота".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2371,16 пункта (-1,3%), индекс РТС - 947,69 пункта (-0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,9%.

Доллар вырос до 80,45 рубля (+1,63 рубля).

В лидерах отката выступают акции "Аэрофлота" (-3,9%), "Татнефти" (-3,6% и -3,4% "префы"), "Газпром нефти" (-3%), Сбербанка (-2,7%), "Интер РАО" (-2,6%), ВТБ (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (-2,6%), "Башнефти" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2,4%), "Мечела" (-2,1%), "Газпрома" (-2%), "Распадской" (-1,8%).

Растут акции "Роснефти" (+3,3%), "Ростелекома" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%).

Поддержку акциям "Роснефти" оказали новости, что компания объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже активов, связанных с деятельностью в этой стране. Активы в Венесуэле "Роснефть" продает правительству РФ в обмен на пакет своих акций в 9,6%.

Индексы в США в пятницу снизились на 3-4%, но неделя завершилась ростом - Dow Jones прибавил максимальные с 1938 года 12,8%, S&P 500 поднялся на 10,3%, что стало рекордным ростом с 2008 года, Nasdaq - на 9,1% (максимум с 2009 года).

Скачок индексов на прошлой неделе объясняется, в частности, оптимизмом в связи с принятием в США нового пакета мер по поддержке экономики, пишет MarketWatch. Однако аналитики предупреждают, что рынок акций может испытывать сильное давление в ближайшие недели или месяцы, поскольку инвесторы будут продолжать следить за динамикой количества инфицированных COVID-19, а также за данными, отражающими падение экономической деятельности в США и других странах.

В пятницу президент США Дональд Трамп подписал закон о мерах поддержки американской экономики общим объемом около $2 трлн. Принятый пакет мер является самым крупным в истории страны и более чем вдвое превосходит пакет помощи в размере примерно в $800 млрд, принятый в 2009 году для преодоления финансового кризиса.

В понедельник в Азии также преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 упал на 1,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%, китайский Shanghai Composite просел на 1%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Инвесторы продолжают следить за распространением коронавируса COVID-19 в мире. По состоянию на 3:00 по московскому времени понедельника, в мире насчитывалось 703 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 210 человек, поправились более 146 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

Тем временем замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин сообщил, что работа основных промышленных предприятий Китая после эпидемии восстановлена на 98,6%. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, сообщил чиновник.

Нефть утром в понедельник продолжает падение из-за стремительного сокращения спроса на фоне карантинов, введенных для нераспространения коронавируса; цена Brent находится на $1,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 марта. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $23,29 за баррель (-6,6% и -5,4% в пятницу), майская цена WTI - $20,49 за баррель (-4,7% и -4,8% в пятницу).

Оба контракта демонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.

С 1 апреля прекращает действие сделка ОПЕК+ о снижении добычи.

Падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская нефтесервиская компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе их число упало на 40 единиц - до 624 установок.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободного места в нефтехранилищах. Как сообщает агентство Bloomberg, на ключевом хранилище в Кушинге уже более половины мощностей заполнено нефтью, а цены на нефть на физическом рынке в США стали отрицательными - производители платят потребителям, чтобы те забрали "черное барахло".

Первым потоком нефти, который перевернул все вверх дном, стал высокосернистый сорт Wyoming Asphalt Sour, который используется в основном для производства битума.

Сырьевой рейдер Mercuria Energy Group в середине марта запросил за нее цену минус 0,19 цента за баррель, фактически попросив производителя заплатить за роскошь избавиться от их добычи.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, возможность углубления коррекции рынка акций РФ вниз остается в силе. Ужесточение ограничений на перемещение граждан в Москве и Подмосковье, продление режима ограничений в США (Трамп заявил, что меры "социального дистанцирования" останутся в силе как минимум до 30 апреля), снижение суверенного рейтинга Великобритании международным рейтинговым агентством Fitch (с уровня "AA" до "AA-") - новостной фон выглядит скорее пессимистичным.

Кроме того, обстановка на рынке энергоносителей остается неблагоприятной для российских акций, фьючерсы на нефть Brent теряют более 5% (по оценке Bloomberg, ни экономический крах 1929 года, ни нефтяные шоки 1970-х не сопоставимы с текущим падением спроса на нефть), отмечает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, на широкий спектр активов продолжает давить активное распространение коронавируса за пределами Китая. Внимание инвесторов сосредоточено на динамике заболевших в США, где количество зараженных на утро понедельника превысило 142 тыс. человек. Также опасения вызывает ситуация в Европе, где, кроме Италии, вышедшей на второе место по количеству заболевших, активное распространение вируса наблюдается в Испании, Германии и Франции, тем самым затрагивая ведущие европейские экономики. В сложившихся обстоятельствах инвесторы продолжают пересматривать свои оценки влияния коронавируса на мировую экономику в сторону ухудшения, что не способствует активизации покупок.

Вторым фактором выступают беспрецедентные меры поддержки со стороны центробанков и правительств. Регуляторы вводят фактически неограниченные по объему программы по выкупу активов, что должно успокоить рынки, а правительства идут по пути принятия программ по стимулированию, призванных нивелировать негативное влияние коронавируса на экономику. Это помогло рынкам в рамках прошедшей недели локально приостановить падение и даже отыграть часть потерь.

Однако данных мер может оказаться недостаточно для возобновления полноценного роста рынков. В текущий момент, когда не пройден пик заболеваемости, сложно полноценно оценить влияние коронавируса на мировую экономику, в связи с чем у инвесторов отсутствуют ценовые ориентиры по широкому спектру активов, что не способствует формированию портфелей с прицелом на долгосрочный рост.

Индекс МосБиржи в начале дня может просесть в район 2350 пунктов, далее в ходе торгов возможно усиление продаж на ухудшении внешней конъюнктуры. Доллар может подняться в район верхней границы диапазона 75-80 руб. и даже преодолеть ее в случае сохранения общемирового пессимизма, считает Зварич.