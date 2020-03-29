Производителей США начали просить о доплате за продажу нефти

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть на физическом рынке в США стали отрицательными - производители платят потребителям, чтобы те забрали "черное барахло", пишет агентство Bloomberg.

Первым потоком нефти, который перевернул все вверх дном, стал высокосернистый сорт Wyoming Asphalt Sour, который используется в основном для производства битума.

Сырьевой трейдер Mercuria Energy Group в середине марта запросил за нее цену минус 0,19 центов за баррель, фактически попросив производителя заплатить за роскошь избавиться от их добычи.

"Эта нефть не имеет возможности выйти к морю, на нее просто нет покупателей. В регионах, где хранилища быстро заполняются, цены могут стать отрицательными", - приводит агентство слова аналитика консалтинговой компании ESAI Energy Элизабет Мерфи (Elisabeth Murphy).

Эталонные сорта нефти Brent и WTI, которые торгуются на биржах США, колеблются на уровнях свыше $20 за баррель. Но в мире физической нефти, где реальные баррели нефти переходят из рук в руки, производители получают гораздо меньше, поскольку спрос на нефть падает из-за карантинов, введенных для нераспространения коронавируса.

Нефтяные трейдеры полагают, что поставки другой нефти, вероятно, скоро увидят отрицательные цены на устье скважины, поскольку НПЗ снижают объемы переработки, лишая часть нефти, которая не имеет выхода к морю, возможности доступа к нефтепроводам.

Несколько сортов нефти в Северной Америке уже торгуются на ценах с одним знаком, поскольку рынок пытается вынудить некоторые производства закрыться. Стоимость нефти Canadian Western Select - бенчмарка для гигантской отрасли добычи трудноизвлекаемой нефти в Канаде, упала в пятницу до $5,06. Сорт Southern Green Canyon из Мексиканского залива стоит $11,51 за баррель, сорт Oklahoma Sour торгуется за $5,75, сорт Nebraska Intermediate - по $8, а Wyoming Sweet - $3 за баррель.

Ранее комиссар регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в крупнейшем нефтедобывающем штате США Техасе, Райан Ситтон (Ryan Sitton) написал в своем твиттере, что операторы нефтепроводных компаний США просят производителей ограничить нефтедобычу, поскольку сталкиваются с недостатком для хранения.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что избыток американской нефти растет настолько быстро, что, по крайней мере, один из владельцев трубопровода Plains All American Pipeline LP требует от клиентов доказать, что у них есть покупатель или место для разгрузки нефти, которую они транспортируют по трубопроводам компании, говорят источники агентства.

На ключевом хранилище в Кушинге уже более половины мощностей заполнено нефтью, сообщило агентство.