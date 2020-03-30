Brent подешевела на 6,26% до $23,37 за баррель

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти значительно снижаются в понедельник.

К 07:53 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,56 (6,26%) и торговались у $23,37 за баррель. За пятницу контракт подешевел на 5,4%, а недельное падение составило 7,6%.

Майские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевел на $1,08 (5,02%) - до $20,43 за баррель. За пятницу WTI подешевела на 4,8%.

Оба сорта дешевели пять недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.

Основное влияние на нефтяные цены будет оказывать динамика спроса, который, как ожидается, в ближайшие недели усилит свое рекордное падение, считает сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер, которого цитирует издание.

По его словам, пока спрос не начнет восстанавливаться любые переговоры между Саудовской Аравией и Россией о возможном сокращении добычи, а также попытки Эр-Рияда наводнить рынок "будут выглядеть относительно непримечательными по сравнению с масштабами сокращения спроса". С 1 апреля прекращает действие сделка ОПЕК+ о снижении добычи.

Падение нефтяных цен привело к заметному сокращению количества действующих буровых установок в США в течение двух недель подряд. Американская нефтесервиская компания Baker Hughes сообщила в пятницу, что на прошлой неделе их число упало на 40 единиц - до 624 установок.

По мнению экономиста WTRG Economics Джеймса Уильямса, количество активных буровых установок в США может упасть ниже 500 единиц в мае или июне.

"Насколько низко (упадет количество установок. - ИФ.), будет зависеть от длительности влияния вируса на экономику и от того, сможет ли ОПЕК договориться с Россией", - сказал он.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободного места в нефтехранилищах.

"Согласно отраслевым данным, уровень заполненности нефтехранилищ достиг 75%, и дальнейшее складирование нефти при сниженном спросе приведет к обвалу цен до $10 (за баррель. - ИФ.) в ближайшие месяцы, если производственная активность не восстановится", - отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия.