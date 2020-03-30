Курс доллара превысил 80 рублей

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Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно растут на Московской бирже в понедельник утром, рубль падает к бивалютной корзине в условиях очередного обвала цен на рынке нефти.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 80,0-80,85 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 80,12 руб. (+1,3 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 88,62 руб. (+88,11 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,11 рубля к уровню закрытия пятницы, до 83,95 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,3875 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,8611 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль обвалился к доллару и евро на старте торгов понедельника из-за очередной волны падения цен на нефть. Основное влияние на нефтяные цены будет оказывать динамика спроса, который, как ожидается, в ближайшие недели усилит свое рекордное падение. При этом с 1 апреля прекращает действие сделка ОПЕК+ о снижении добычи.

Помимо этого, аналитики отмечают риски исчерпания свободного места в нефтехранилищах. "Согласно отраслевым данным, уровень заполненности нефтехранилищ достиг 75%, и дальнейшее складирование нефти при сниженном спросе приведет к обвалу цен до $10 (за баррель - ИФ) в ближайшие месяцы, если производственная активность не восстановится", - отмечает глава Sun Global Investments Михир Кападия.

В центре внимания инвесторов остаются новости, касающиеся распространения коронавируса и мер, направленных на его ограничение.

По состоянию на 8утра по московскому времени понедельника, в мире насчитывалось 712 135 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, умерли 33 626 человек, выздоровели более 148 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За истекшие с 8:00 утра воскресенья сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло, по данным издания, на 48 922, скончавшихся - на 2 597 человек.

В то же время, по информации американского университета Джонса Хопкинса, число инфицированных в мире на утро понедельника по московскому времени достигло 722 435 человек, смертельных случаев - 33 997.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о финансовой поддержке американской экономики в размере $2 трлн, необходимой в связи с распространением коронавируса, сообщили американские СМИ. Пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США, отмечают СМИ.

Ранее Трамп заявил журналистам, что поддержит решение по очередному пакету помощи экономике и готов "сделать все, что только возможно", для спасения жизни американцев и экономического развития.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени упала на 6,58%, до $23,29 за баррель. По итогам торгов в пятницу фьючерсы снизились в цене на 5,4%, а недельное падение составило 7,6%.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 5,04% - до $20,5 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта опустилась на 4,8%.

Оба контракта демонстрировали падение по итогам пяти недель подряд. С начала месяца их цена упала примерно на 50%, пишет MarketWatch.