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Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса
Дональд Трамп
Фото: AP/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон о финансовой поддержке американской экономике в размере $2 трлн, необходимой из-за коронавируса, сообщают в пятницу американские СМИ.

Ранее в пятницу законопроект получил поддержку в Палате представителей Конгресса США. А в среду после нескольких дней согласования с Белым домом его одобрил Сенат США.

Пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США, отмечают СМИ.

Политики в Вашингтоне несколько дней не могли согласовать пакет финпомощи. Так, либерально настроенные политики утверждали, что этот законопроект - просто помощь корпорациям, не гарантирующая работникам отпуском в сохранением содержания и других бонусов. Демократы призывали увеличить финансирование пенсий и медицинской помощи.

Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Хроника коронавируса. Март.

США Дональд Трамп

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