Johnson & Johnson к сентябрю начнет тестировать вакцину от COVID-19 на людях

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Компания Johnson & Johnson намерена к сентябрю 2020 года начать клинические исследования экспериментальной вакцины от коронавируса на человеке, сообщила она в понедельник.

"Компания планирует начать клинические исследования на человеке основной вакцины-кандидата самое позднее - к сентябрю 2020 года", - говорится в заявлении компании.

В середине февраля Johnson & Johnson объявила, что запустила разработку экспериментальной вакцины против COVID-19. Работа началась в январе 2020 года. Также компания начала дополнительную оценку существующего портфеля противовирусных препаратов.