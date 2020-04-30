В США заявили о возможности создать сотни миллионов доз вакцин против COVID-19 к 2021 г.

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи полагает, что к январю следующего года в США могут быть готовы сотни миллионов доз вакцины против коронавируса COVID-19, сообщил в четверг американский телеканал NBC.

"Я так думаю", - заявил Фаучи, отвечая на вопрос корреспондента телеканала о том, возможно ли к январю подготовить сотни миллионов доз вакцины против COVID-19.

"Мы хотим действовать быстро, но в то же время хотим убедиться, что она (вакцина - ИФ) будет безопасна и эффективна, - добавил Фаучи. - Я думаю, это выполнимо в случае, если все сложится".

Кроме того, Фаучи напомнил, что ранее в этом году уже заявлял о сроках создания вакцины и январь 2021 года не так уж далек от его первоначальных прогнозов.

"Я говорил в январе или феврале, что это (создание вакцины - ИФ) займет от года до 18 месяцев, в январе (2021 года - ИФ) как раз будет год", - подчеркнул Фаучи.

Готовность вакцины к началу следующего года зависит от результата ее клинических испытаний. Над разработкой вакцины работают такие компании, как Johnson & Johnson, Moderna, а также Оксфордский университет.

Как сообщала на этой неделе газета The New York Times, команда Оксфорда, вероятно, имеет больший прогресс в создании вакцины. Ожидается, что первые несколько миллионов доз вакцины команда университета подготовит в лучшем случае уже к сентябрю.

"Операция сверхзвуковая скорость"

Ранее в четверг агентство Bloomberg сообщало, что, по данным его источников, администрация президента США Дональда Трампа пытается реализовать проект "Операция сверхзвуковая скорость", цель которого - объединить частные фармацевтические компании, правительственные учреждения и военных, чтобы попытаться сократить время разработки вакцины против коронавируса на восемь месяцев.

Один из собеседников агентства уточнил, что цель проекта - получить 300 млн доз вакцины к январю 2021 года. Отмечается, что "Операция сверхзвуковая скорость" будет использовать правительственные ресурсы для быстрого тестирования наиболее перспективных экспериментальных вакцин в мире на животных, а затем начнет скоординированные клинические испытания на людях.

Проект обойдется в миллиарды долларов, заявил один из собеседников агентства. Он уточнил, что проект будет финансироваться из средств, уже имеющихся в распоряжении правительства.