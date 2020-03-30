В России спрос на кредитные истории упал в первый "карантинный" уик-энд

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Спрос на кредитные истории в первый уик-энд, когда в Москве и других регионах заработали жесткие ограничительные меры на деятельность ритейла на фоне борьбы с распространением коронавируса, снизился, следует из опроса бюро кредитных историй. Вместе с тем, динамику численности запросов БКИ трактуют по-разному.

"В течение марта количество запросов на кредитную историю от российских банков оставалось в целом стабильным, начав снижаться примерно на 5% в рабочие дни недели 23-29 марта относительно аналогичного периода предыдущих недель месяца и, по предварительным данным, достигнув существенного падения примерно на 30% в выходные 28-29 марта в сравнении с предыдущими мартовскими выходными", - сообщил гендиректор "Объединенного кредитного бюро" Артур Александрович. По его словам, столь существенное снижение количества запросов на кредитную историю 28 и 29 марта после всплеска, связанного в том числе с девальвацией рубля, "является следствием как мер по самоизоляции в целом, так и остановки работы торговых центров по всей стране, где граждане привычно оформляют кредиты на покупку товаров в сетевых магазинах электроники и бытовой техники".

Между тем, в БКИ "Эквифакс" пока не видят заметных изменений в динамике, связывая падение с фактором выходного дня.

"Количество запросов в конце марта (если не брать в расчёт выходные дни, когда поток традиционно снижается) вернулось к показателям начала марта. Всплеск обращений отмечался в середине месяца, когда потребители более активно обращались к кредиторам за заемными средствами. Какого-либо существенного снижения (более 5%) числа обращений не наблюдается", - сказал глава бюро Олег Лагуткин.

Активность кредиторов по проверке кредитных историй действующих и потенциальных заемщиков продолжает находиться на высоком уровне, отмечает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.

"Мы предполагаем, что поток заявок на новые кредитные продукты со стороны заемщиков также пока высок. При этом мы ожидаем сохранения тенденции низкого аппетита к риску со стороны банков: доля одобренных заявок снижается, а сами одобрения приходятся на заявки заемщиков с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга (ПКР) (как правило, в диапазоне от 650 до 850 баллов) и низкого значения ПДН (до 50%)", - сказал он.