Банки смогут использовать данные информсистемы ФНС для расчета долговой нагрузки заемщиков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Банки РФ смогут использовать данные информационной системы Федеральной налоговой службы (ФНС) для расчета показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН), соответствующее указание ЦБ РФ размещено на сайте регулятора и вступает в силу через 10 дней с момента опубликования.

ЦБ еще в феврале опубликовал проект изменений в указание, регулирующее надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН, которые банки применяют для расчета достаточности капитала.

Регулятор предлагает разрешить банкам при определении величины среднемесячного дохода заемщика использовать доходы, подтвержденные сведениями о выплатах, произведенных плательщиками страховых взносов в пользу физлиц, полученными из информационной системы ФНС. Это позволит повысить актуальность и оперативность документов, получаемых из информационных сервисов Пенсионного фонда России и ФНС. При этом у банков останется возможность использовать сведения о доходе заемщика, подтвержденные выпиской ПФР.

Правительство еще в прошлом году поручило ЦБ, Минфину, Минэкономразвития, ФНС и Минкомсвязи до 1 апреля проработать возможность доступа банков к сведениям ФНС для проверки доходов заемщиков и оценки их закредитованности.

"По данному вопросу необходимо обратиться в Минэкономразвития как ответственному за поручение ведомству", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина. Остальные ведомства не ответили на запрос агентства.

Банк России с 1 октября 2019 года для ограничения рисков закредитованности населения ввел в регулирование показатель долговой нагрузки, привязав к нему надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Показатель ПДН рассчитывается как отношение суммы среднемесячных платежей по всем кредитам (займам) физлица к величине его среднемесячного дохода.