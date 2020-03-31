Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:24Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 782 365+62 248

Gett начал переговоры о сотрудничестве с "Ситимобил" в эконом-сегменте

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сервисы заказа такси Gett и "Ситимобил" ведут переговоры о стратегическом партнерстве, по условиям которого при заказе такси по тарифу "Эконом" клиенты Gett смогут пользоваться услугами водителей "Ситимобил" с высоким рейтингом, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

МоскваВ Москве запретили ездить в гости на таксиВ Москве запретили ездить в гости на таксиЧитать подробнее

В пресс-службе "Ситимобил" подтвердили переговоры, отметив, что соглашение о сотрудничестве не подписано.

По данным издания, Gett будет получать комиссию с каждой поездки. Заказы эконом-тарифа Gett будут попадать в систему "Ситимобил" и распределяться там среди водителей. К пользователям смогут приезжать водители "Ситимобил" с хорошим рейтингом и репутацией в обеих системах агрегаторов.

За счет сотрудничества Gett сможет примерно вполовину сократить расходы по найму водителей и оптимизирует затраты на службу поддержки водителей в эконом-сегменте, пояснил источник издания.

Gett Ситимобил

Новости по теме

Новости

День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор

День дурака или нужно ли увеличивать добычу нефти на рухнувшем рынке. Обзор

Переход на удаленную работу "съел" запасы ноутбуков в РФ

Переход на удаленную работу "съел" запасы ноутбуков в РФ

Х5 обещала в апреле запустить по всей Москве сервис экспресс-доставки из "Пятерочек"

В Грузии ввели сухой закон

В Грузии ввели сухой закон

Urals подешевела до $13 за баррель

Urals подешевела до $13 за баррель

За февраль россияне забрали из банков валюту почти на $2 млрд

Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 3%

"Любовь во время холеры" - как российские золотодобытчики переживают кризис и пандемию. Обзор

"Любовь во время холеры" - как российские золотодобытчики переживают кризис и пандемию. Обзор

Goldman Sachs назвал ценовую нефтяную войну неактуальной

Стоимость нефти Brent опустилась до $22 за баррель

Стоимость нефти Brent опустилась до $22 за баррель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');