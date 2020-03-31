Gett начал переговоры о сотрудничестве с "Ситимобил" в эконом-сегменте

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сервисы заказа такси Gett и "Ситимобил" ведут переговоры о стратегическом партнерстве, по условиям которого при заказе такси по тарифу "Эконом" клиенты Gett смогут пользоваться услугами водителей "Ситимобил" с высоким рейтингом, сообщает Forbes со ссылкой на источники.

В пресс-службе "Ситимобил" подтвердили переговоры, отметив, что соглашение о сотрудничестве не подписано.

По данным издания, Gett будет получать комиссию с каждой поездки. Заказы эконом-тарифа Gett будут попадать в систему "Ситимобил" и распределяться там среди водителей. К пользователям смогут приезжать водители "Ситимобил" с хорошим рейтингом и репутацией в обеих системах агрегаторов.

За счет сотрудничества Gett сможет примерно вполовину сократить расходы по найму водителей и оптимизирует затраты на службу поддержки водителей в эконом-сегменте, пояснил источник издания.