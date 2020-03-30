В Москве запретили ездить в гости на такси

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Режим строгой изоляции запрещает ездить в гости к родственникам даже для оказания помощи, сообщается на сайте мэрии Москвы.

"Нет, нельзя. Режим ограничения передвижений введен в том числе для того, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, даже если это родственники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии в понедельник.

Там пояснили, что помочь родственникам можно, заказав все необходимое онлайн.

С 30 марта до 14 апреля для всех в Москве действует режим обязательной самоизоляции. Можно лишь передвигаться до места работы и обратно, к ближайшему продуктовому магазину и аптеке, выгуливать собак рядом с домом. Также предусмотрены и иные исключения из ограничений на передвижение граждан.

В ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.