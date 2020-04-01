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Российские биржевые индексы упали на 2,3-3,1%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций начались новым падением цен blue chips вслед за дешевеющей нефтью. Нефть дешевеет на ожиданиях, что Саудовская Аравия увеличит добычу после завершения действия сделки ОПЕК+.

Экономический кризис

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи упал на 2,3%, до 2451,01 пункта, индекс РТС снизился на 3,1%, до 983,49 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,7%.

Доллар подорожал на 63 копейки, до 79 рублей.

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-3,7%), "РусГидро" (-3,4%), "Ростелекома" (-3,2%), "Сургутнефтегаза" (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-3%), "АЛРОСА" (-2,9%), "Татнефти" (-2,9%), "Газпром нефти" (-2,8%), "ФСК ЕЭС" (-2,8%), "Россетей" (-2,6%), АФК "Система" (-2,5%), "Северстали" (-2,5%), "ЛУКОЙЛа" (-2,4%).

Подросли котировки ПАО "Полюс" (+0,9%).

Как объяснил ведущий аналитик "Олмы" Антон Старцев, в то время как в Европе отмечают признаки стабилизации эпидемиологической ситуации, в США пока не удается замедлить распространение коронавируса, что удерживает рынки в состоянии неопределенности. С позиций технического анализа, в настоящее время формируется консолидационная фигура по индексу РТС, который накануне закрылся близко к верхней границе этой фигуры. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое повышение доллара под давлением неблагоприятной динамики цен на нефть и общей неопределенности на рынках.

Бумаги "Мобильных телесистем" почти не участвовали в "медвежьем" мартовском забеге. Компания с 31 марта начала реализацию программы обратного выкупа на 15 млрд рублей. Пока сложно говорить о вероятности дальнейшего уверенного роста, но сценарий провала индекса МосБиржи до поддержки 1850-1950 становится все более призрачным.

Китайский пример борьбы с коронавирусом и рост деловой активности в марте говорит о том, что уже в мае-июне можно ожидать оживления мировой экономики, а с ним и роста спроса на товары российского экспорта. Кроме того, программы ликвидности ФРС еще будут сохраняться какое-то время, а значит, в пользу рубля вновь будет играть разница ставок. Поэтому диапазон 75-80 рублей за доллар пока смотрится логичным на фоне дешевой нефти, но восстановление спроса уже просматривается на горизонте 1,5-2 месяцев.

Тем не менее, нефть пока не может нащупать "дно", если только оно не находится близко к значениям начала века. Министры энергетики США и России согласились продолжить консультации и переговоры с привлечением других производителей нефти. Впрочем, если говорить об ОПЕК, то еще во вторник участники не смогли договориться об экстренной встрече в апреле из-за упорства Саудовской Аравии. Поэтому апрель начинается для нефти негативно, хотя китайская статистика вновь позволяет разглядеть свет в конце туннеля.

В среду индекс МосБиржи вновь будет двигаться под отметкой 2500 пунктов. С другой стороны, в последнее время отечественные акции демонстрируют более высокую устойчивость к негативу на глобальном рынке, чем активы в Европе и США, отмечает Кочетков.

В США индексы во вторник снизились на 1-1,8%, Dow Jones и S&P 500 завершили I квартал рекордным падением. В январе-марте Dow Jones упал на 23,2%, что стало максимальным квартальным падением с 1987 года. Индекс S&P 500 откатился за этот период на 20% - наихудший квартальный результат с 2008 года.

Индекс потребительского доверия в США в марте снизился до 120 пунктов, сообщила во вторник исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальное значение с июля 2017 года, пишет MarketWatch. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали падения индекса до 110 пунктов.

Тем временем индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте до 52 пунктов с рекордно низких февральских 35,7 пункта, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем прогнозировали повышение показателя до 51,5 пункта.

Помимо этого, Федеральная резервная система объявила во вторник о начале проведения операций РЕПО с центральными банками других стран, сообщает MarketWatch.

В среду продолжился откат в Азии (японский Nikkei 225 упал на 4,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 2,5%), падают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 упал на 3%).

Нефть утром в среду также дешевеет, первый квартал завершился рекордным падением; цена Brent находится на $1,1 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $25,43 за баррель (-3,5% и -0,1% во вторник), майская цена WTI - $20,28 за баррель (-1% и +1,9% накануне).

Квартальное падение обоих нефтяных контрактов стало максимальным за всю историю, отмечает MarketWatch. Цена Brent с начала года рухнула на 65,6%, WTI - на 66,5%.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой обвала нефтяных цен.

"Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать с участием основных мировых производителей обсуждать ситуацию на нефтяном рынке, сообщило Минэнерго США.

В среду трейдеры ожидают публикации доклада Минэнерго США об изменении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным во вторник, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 10,5 млн баррелей, запасы бензина - на 6,1 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 4,5 млн баррелей.

Аналитики S&P Global Platts, в свою очередь, прогнозируют рост запасов нефти в США на неделе, завершившейся 27 марта, на 4,6 млн баррелей, бензина - на 3,6 млн баррелей. По мнению экспертов, запасы дистиллятов снизились на 600 тыс. баррелей.

США Мосбиржа РТС WTI Brent Саудовская Аравия Дональд Трамп

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