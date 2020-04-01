Трамп предрек США две "мучительные недели" в борьбе с COVID-19

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - США нужно преодолеть "мучительные две недели" в борьбе с COVID-19 перед тем, как можно будет увидеть тенденцию к улучшению обстановки, заявил во вторник, 31 марта, президент Дональд Трамп.

"Хотелось бы надеяться, что как предсказывают эксперты и как предсказывают многие из нас... мы увидим настоящий свет в конце тоннеля, но этому предшествуют очень, очень болезненные две недели", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме по коронавирусу.

Он отметил, что для улучшения ситуации с эпидемией необходимо придерживаться руководящих принципов по борьбе с COVID-19, назвав соблюдение этих мер "вопросом жизни и смерти".

Американский лидер подчеркнул, что "никогда ранее не видел", чтобы страны мира настолько "держались вместе" в борьбе против единого врага. "Мы добьемся (своего - ИФ), мы победим - и, надеюсь, это произойдет за относительно короткий период времени", - заявил Трамп.

Американские меры по борьбе с пандемией

Ранее в марте президент США обнародовал принципы по борьбе с COVID-19, которые должны были действовать 15 дней, однако 29 марта он объявил, что продлевает действие этих мер еще на 30 дней. Он отмечал, что согласно прогнозам, пик смертности от нового коронавируса наступит через две недели.

Трамп рекомендовал американцам следовать строгим правилам в борьбе с пандемией коронавируса, в частности, "перейти по возможности на домашнее обучение, избегать собраний групп более десяти человек, поездок без веских на то причин, походов в рестораны, бары и общественные места".

"Если мы все примем такие меры, мы победим болезнь", - сказал американский лидер. Между тем, президент США выражал надежду, что к 1 июня ситуация в стране начнет налаживаться.

Успехи США в борьбе с коронавирусом

Во вторник же Трамп констатировал, что Соединенные Штаты успешно справляются с пандемией COVID-19, и это позволило спасти жизни миллионов человек. "Представьте, чтобы случилось, если бы мы ничего не сделали. Это ведь не грипп. Давайте просто изложим это на бумаге. Мы бы увидели цифру в 2,2 млн (смертей в США - ИФ) в достаточно короткий временной промежуток", - отметил Трамп.

Оценивая масштабы распространения вируса, американский лидер отметил, что есть надежда избежать прогнозируемого показателя в 100 тыс. летальных исходов в США, если будут предприняты все необходимые меры предосторожности.

В Белом доме пояснили, что этот прогноз основан, в частности, на сценарии, при котором с крайне серьезной вспышкой коронавируса, подобно той, которая сейчас наблюдается в Нью-Йорке, столкнутся и другие крупные города США. При этом в настоящее время есть надежда, что такого катастрофического развития событий удастся избежать.

"Мы надеемся, этого достаточно", - заявил Трамп, говоря о том, что уже предпринятые меры по борьбе с COVID-19 не требуют ужесточения. "Я думаю, мы и так приняли очень жесткие меры" - подчеркнул американский лидер.

Трамп отметил, что жители страны уже "хотят вернуться к работе", и поэтому нужно как можно быстрее победить коронавирус.

Сам президент США хотел бы присутствовать на важных для страны мероприятиях, однако в условиях пандемии COVID-19 предпочитает оставаться в Белом доме. "В основном я буду тут", - сказал он. "Я думаю, что важно, чтобы я оставался здоровым", - заключил президент США.

США теперь лидируют по количеству случаев заражения COVID-19 в мире.

На данный момент в США зарегистрировано 185 270 инфицированных COVID-19, 3780 пациентов с вирусом умерли, 6215 человека полностью вылечились.