Динамика дальних ж/д перевозок пассажиров в РФ впервые с 2017 года ушла в "минус"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в РФ в марте 2020 года сократились на 19,9% по сравнению с тем же месяцем 2019 г., до 6,5 млн человек, сообщили РЖД.

С сентября 2017 года динамика дальних пассажирских ж/д перевозок была положительной, перевозки пассажиров только росли. В частности, в 2017 году РЖД два месяца подряд фиксировали "минус", несмотря на летний пик перевозок в июле и августе, в январе 2019 года статистика перевозок также имела отрицательные значения.

В феврале и январе текущего года рост дальних пассажирских ж/д перевозок составил 6,6% и 4,3%, соответственно. В преддверии новогодних праздников в декабре 2019 года он был на уровне 4%. В ноябре перевозки выросли на 5,1%, в октябре - на 7%. В сентябре и августе рост сохранялся на уровне 4,3%.

В июле на пике летнего сезона объем перевозок повысился на 5,3%. В июне был рост на 4,8% после майского взлета до 15,3% на фоне более длинных выходных, что компенсировало апрельский провал до +1,6%. В марте рост составлял 9,4%, в феврале - 5,8%, в январе - 4,8%, в преддверии новогодних праздников 2018 года - 4,2%.

Пассажирооборот в дальнем следовании в марте 2020 года, согласно данным РЖД, упал на 21,3%, до 4,7 млрд пассажиро-километров.

Пригородные перевозки снизились на 12,5%, до 77,7 млн человек, пассажирооборот - на 11,9%, до 2,4 млрд пассажиро-километров. Определенное влияние на динамику этого показателя оказывают перевозки пассажиров по Московскому центральному кольцу, в январе-марте 2020 года по МЦК было перевезено 35,5 млн пассажиров, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Всего в марте было отправлено 84,2 млн пассажиров, что на 13,4% меньше, чем в том же месяце 2019 года, пассажирооборот сократился на 18,3%, почти до 7,1 млрд пассажиро-километров.

По итогам января-марта 2020 года перевозки снизились на 0,7%, до 261,3 млн пассажиров, в том числе в дальнем следовании на 2,9% (до 22,6 млн), в пригородном сообщении - на 0,5% (до 238,7 млн).

Пассажирооборот с начала года сократился на 2,5%, до 24,3 млрд пассажиро-километров, из них в дальнем следовании - на 3,2% (до 17 млрд), в пригородном сообщении - на 0,6% (до 7,3 млрд).