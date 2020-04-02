Треть сотрудников РЖД с компьютеризированной работой уйдут на "удаленку"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Почти треть сотрудников ОАО "Российские железные дороги", имеющих компьютеризированные рабочие места, переводятся на "удаленку" из-за пандемии коронавируса, создано более 74 тысяч удаленных рабочих мест, говорится в сообщении монополии.

Перечень сотрудников, характер работы которых допускает выполнение должностных обязанностей вне офиса, будет составлять руководитель соответствующего подразделения. В компании отметили, что подключение 74 тысяч сотрудников завершается, а при необходимости это количество может быть еще увеличено.

Между тем РБК со ссылкой на источники сообщает, гендиректор РЖД Олег Белозеров в письме к членам правления монополии предложил ввести режим неполного рабочего времени, чтобы избежать сокращений, в том числе для членов правления. Вопрос о применении неполного рабочего времени был вынесен на заочное голосование правления компании, в которое входит 24 человека.

При этом источник РБК, близкий к руководству компании, утверждает, что компания может рассмотреть "в рамках оптимизации" и варианты увольнения людей. Каких конкретно категорий сотрудников это может коснуться, собеседник РБК не уточняет. В РЖД заявляют, что на данный момент сокращение персонала не рассматривается, и, более того, были приостановлены плановые сокращения.

В письме членам правления глава РЖД объясняет необходимость таких мер экономическим спадом в I квартале 2020 года, который привел к падению погрузки более чем на 5%, грузооборота - на 5,9%, а пассажирских перевозок - почти на 40%.

"В этой связи крайне важно обеспечить как социальную стабильность в трудовых коллективах, так и сохранить высокий кадровый потенциал работников компании", - добавил он. Среднесписочная численность сотрудников РЖД в 2019 году составила 711 тысяч человек, говорится в отчете компании за четвертый квартал по РСБУ.

Из письма также следует, что Минпромторг РФ предложил выделить РЖД из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 50 млрд рублей на закупку техники в рамках утвержденной инвестиционной программы компании на 2020 год.

Срок исполнения - май. Представитель пресс-службы министерства экономического развития РФ заявил газете, что "вопрос прорабатывается". Мера направлена на сохранение более 10 тысяч рабочих мест у производителей железнодорожной техники. Также она даст 25 млрд рублей налоговых выплат в бюджеты всех уровней.

В прошлом году Белозеров заявлял, что "такая возможность (привлечения средств фонда - ИФ) появляется" и поскольку "на закупку локомотивов по-прежнему нужны деньги, ("Российские железные дороги" - ИФ) готовы их заимствовать и просили правительство вернуться к вопросу, эти деньги нам дать".