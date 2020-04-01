Росстат подтвердил рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Оценка Росстата динамики ВВП в целом за 2019 год (делалась уже в начале февраля, при этом квартальные цифры в феврале не пересматривались) осталась неизменной - рост на 1,3%. Росстат подтвердил этот показатель в среду.

"Вторая оценка индекса физического объема ВВП за 2019 год совпала с ранее опубликованными данными и составила 101,3%. Согласно второй оценке, в абсолютном выражении величина валового внутреннего продукта за 2019 год составила 110 трлн 46 млрд руб. (первая оценка - 109 трлн 362 млрд руб.). Индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам 2018 г. - 103,8%", - говорится в сообщении ведомства.

Росстат в среду также опубликовал первую оценку ВВП РФ в IV квартале 2019 года. Показатель вырос на 2,1% по сравнению с IV кварталом 2018 года.

Росстат при этом понизил динамику ВВП за III квартал 2019 года - 1,5% роста в годовом выражении (против 1,7% по первой оценке), повысил за II квартал 2019 года - рост на 1,1% (против 0,9%) и понизил за I квартал - рост на 0,4% (против 0,5% по первой оценке).

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", в 2020 году ожидают значительную рецессию в российской экономике - в среднем снижение ВВП РФ в настоящий момент ожидается на 1,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей, составленного "Интерфаксом" на основе ежемесячного опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров (опрос проводился 30-31 марта).

При этом высокая неопределенность, связанная с развитием пандемии коронавируса и, как следствие, неопределенность вокруг сроков и глубины карантина внутри России, динамики мировой экономики, цен на нефть, заставляет экономистов делать так называемые "промежуточные" прогнозы, которые могут довольно быстро претерпевать изменения.

Текущий разброс оценок по динамике российского ВВП на 2020 год составляет от минус 4% до плюс 0,1%, большая часть ожиданий находится в интервале от около минус 1% до минус 3%. По опросу еще месяц назад (в конце февраля) консенсус-прогноз предполагал рост ВВП РФ на 1,8% в 2020 году.

Среднегодовая цена на нефть марки Urals экономистами ожидается в 2020 году на уровне $35 за баррель (по опросу месяц назад - $58).

Официальный прогноз по росту ВВП на 2020 год у Минэкономразвития составлял 1,9%, у ЦБ - 1,5-2,0%, но уже и глава Минэкономразвития, и глава ЦБ заявляли, что эти оценки устарели, и на них ориентироваться не нужно (министерство должно уточнить прогноз к 9 апреля, а ЦБ - 24 апреля).

В середине марта первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов высказывал мнение, что рост российской экономики останется в положительной зоне в 2020 году, глава ЦБ Эльвира Набиуллина 20 марта на брифинге также заявляла о своих ожиданиях роста экономики в 2020 году. Но, как уже отмечалось, текущие изменения ситуации из-за коронавируса таковы, что оценки могут устаревать уже через несколько дней.