Bank of America спрогнозировал падение ВВП России на 5,6% в 2020 году

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Bank of America (BofA) значительно ухудшили прогноз по динамике российского ВВП в 2020 году и теперь ожидают снижения на 5,6%. Ранее они ожидали падения российской экономики на 1%.

Одновременно банк пересмотрел прогнозы по мировому ВВП, Еврсоюза, Китая и других стран EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка).

Прогноз по глобальному ВВП они ухудшили до падения на 2,7% вместо роста на 0,3%. Аналитики ожидают, что экономика еврозоны в 2020 году рухнет на 7,6% по сравнению с ожидавшимися в конце марта 1,7%. Прогноз для экономики США теперь - падение на 6%, а не на 0,8%, как предполагалось ранее.

"Пересмотры в EEMEA драматичны из-за сочетания более низкого внешнего спроса, а также в связи с распространением нового коронавируса в самом регионе", - говорится в обзоре аналитиков

Они считают, что наиболее глубокая рецессия в 2020 году в этом регионе ожидается в странах Восточной Европы: Россия - минус 5,6%, Украина - минус 5,6%, Польша - минус 4,5%, Чехия - минус 6,7%, Венгрия - минус 4% и Румыния - минус 7,0%.

Как отмечают аналитики, Турция в текущем году будет находиться в более выгодном положении, чем другие страны региона EEMEA, так как имела более высокий потенциал роста после валютного кризиса. Согласно новым оценкам, снижение ВВП Турции составит 2,3% против роста на 2,5%, ожидавшихся ранее.

Аналитики BofA по-прежнему прогнозируют небольшой рост ВВП Египта и Саудовской Аравии: на 2,5% и на 2,4% соответственно. В случае с Саудовской Аравией рост произойдет за счет дефицита бюджета и не продлится более одного года.

Между тем эксперты инвестбанка прогнозируют стремительное восстановление экономики в большинстве стран региона EEMEA в 2021 году при условии отсутствия глубокого финансового кризиса.

"В следующем году может произойти резкий отскок, но при условии, что распространение коронавируса будет взято под контроль к лету этого года и мы сможем избежать сильного финансового кризиса сверх того, что уже прогнозируется. Таким образом, к сожалению, риск понижения наших новых прогнозов по-прежнему присутствует: нужно следить за стабильностью банковских систем, которые все еще хорошо держатся благодаря большим резервам; кроме того, мы должны наблюдать за политической стабильностью, которая подвергается массивному давлению во многих странах", - пишут эксперты BofA.

В 2021 году, по прогнозам BofA, ВВП России вырастет на 6,4% (против предыдущего прогноза в 4,1%).

Рост ВВП Турции составит 3,6% (ранее ожидались 2,8%), Южной Африки 3,2% (прежний прогноз 0,4%), Саудовская Аравия покажет ухудшение динамики ВВП с 0,1% до минус 1,9%, экономика Израиля вырастет на 4,5% (старый прогноз 3%).

По ожиданиям экспертов, рост ВВП Польши в следующем году составит 5% (против 2,9% ранее), Чехии - 7,1% (старый прогноз 2,2%), Венгрии 4,6% (ранее ожидался показатель 3,2%), Румынии - 6% (против предыдущего прогноза 3%).

Египет покажет рост экономики на уровне 3,5% (прежний прогноз составлял 4%), Казахстан - 5,4% (ранее ожидались 4,3%), Нигерия - 1,4% (прогноз остался неизменным), Украина - 7,4% (прежний прогноз составлял 4,8%).