В Белоруссии заявили о планах получить в апреле 2 млн тонн российской нефти

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика рассчитывает импортировать в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель.

Согласно оперативной сводке ЦДУ ТЭК России, российские нефтяные компании в I квартале 2020 года снизили поставки нефти в Белоруссию на 77% - до 1,04 млн тонн.

Как сообщалось, в январе-феврале поставки нефти из РФ на белорусские НПЗ составляли 719 тыс. тонн (на 76% меньше). Таким образом, в марте российские НК поставили в Белоруссию 285 тыс. тонн нефти.

Между тем, по данным концерна "Белнефтехим", объем нефтепереработки на белорусских НПЗ в первом квартале составил порядка 3 млн тонн.

Таким образом, Белоруссия в марте сохранила объем переработки нефти на уровне 1 млн тонн. Ранее руководство "Белнефтехима" сообщало, что такой объем нефтепереработки в среднем за месяц сложился в январе-феврале.

Как сообщалось, с 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составили 570 тыс. тонн.

В ходе телефонного разговора 21 марта премьеры двух стран Румас и Михаил Мишустин обсудили возобновление поставок нефти из РФ для полной загрузки белорусских НПЗ. 11 марта Румас передал Мишустину новые предложения Минска по цене на нефть с учетом глобального падения нефтяных котировок.

Несмотря на отсутствие контрактов на поставки нефти из РФ в Белоруссию, график российского Минэнерго на второй квартал предусматривает поставку в направлении Мозырского НПЗ 2,935 млн тонн (в графике на первый квартал стояла цифра 3,245 млн тонн), годом ранее было на 485 тыс. тонн меньше. На "Нафтан" - тоже 2,935 млн тонн (2,595 млн тонн на первый квартал), что на 935 тыс. тонн больше плана второго квартала 2019 года.

"Транснефть" 31 марта сообщила, что на апрель российские нефтепроизводители подали заявки на поставку в Белоруссию 1 млн тонн нефти, в том числе 633 тыс. тонн на Мозырский НПЗ и 375 тыс. тонн на Новополоцкий НПЗ. Пока не сообщалось об оформлении маршрутных поручений грузоотправителей.

В концерне "Белнефтехим" в четверг утром констатировали отсутствие окончательных договоренностей с крупными российскими НК. 31 марта концерн сообщил, что минимальный объем нефтепереработки в апреле составит 1 млн тонн, но стоит задача увеличить его до 2 млн тонн. Поставки танкерной нефти в апреле сохранятся.

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