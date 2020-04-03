Белорусские НПЗ начали заключать контракты с российскими НК по цене $4 за баррель

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Белорусские нефтеперерабатывающие заводы начали заключать контракты с российскими нефтяными компаниями по цене $4 за баррель, сообщила пресс-служба концерна "Белнефтехим". Пока речь идет о контрактах на апрель.

"На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта "Юралс" для Беларуси сложились на уровне $4за баррель, - говорится в сообщении. - Всего согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям запланирована поставка (в апреле. - ИФ.) сырья в объеме до 2 млн тонн".

Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

"Роснефть" ранее сообщила о подписании контрактов с белорусскими НПЗ. "Поставки будут осуществляться на условиях, о которых компания сообщала ранее - то есть с премией $5 за тонну", - подчеркнули в НК.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин сообщил "Интерфаксу", что пока документов для оформления маршрутных поручений не было. "Графиком поставки предусмотрены, и заявка "Роснефти" на поставки есть", - сказал он.

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас 2 апреля заявил, что республика рассчитывает импортировать в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель. "Беларусь рассчитывает получить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель", - сказал он (цитата по "БелТА").

Румас отметил, что поставки российских НК будут осуществляться без премий. "Жесткая и последовательная установка главы государства о покупке российской нефти без премии в цене выдерживается правительством. Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из Российской Федерации - около $4 за баррель", - сказал премьер-министр. Румас 24 марта отмечал, что с апреля российские нефтяные компании де-факто будут поставлять нефть в Белоруссию без премии, часть премии компенсирует правительство РФ за счет межбюджетных расчетов.

Президент Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что республика намерена сама определять, у каких российских компаний покуптаь нефть. "Мы тут определять будем. Позвольте, вы, рыночники, всегда нас толкали с ними договариваться. Почему вы должны определять? Мы деньги платим, мы проведем тендер", - сказал Лукашенко.

Глава государства также отметил, что только компании Михаила Гуцериева в начале года поставляли в республику нефть, и за это его начали "гнобить". "Гуцериев мне позвонил, сказал: Александр Григорьевич, не спорьте, если уже так, я согласен. Но у нас же совесть есть. Он же один работал, на страх и риск. Два уголовных дела за это время против него там завели. Я напрямую с Путиным вынужден был общаться на эту тему. Его начали гнобить. Сейчас его выкинули и говорят: нет, будут поставлять "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "Сургутнефтегаз" и прочие", - добавил Лукашенко.

Вместе с тем, президент заметил, что с Россией "вроде по нефти договорились". Однако подчеркнул, что республика продолжит прорабатывать и альтернативные источники поставок. "Мы альтернативные прорабатываем источники, пробуем с Балтики и Черного моря, как я говорил 30 (процентов - ИФ) на 30 и 40 в России", - сказал он.

С 1 января 2020 года почти не было поставок российской нефти на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Белоруссия считала нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в России налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов с компаниями бизнесмена Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой".

В этой ситуации республика начала альтернативный импорт нефти - через порт Клайпеды по железной дороге на НПЗ "Нафтан" и через порт Одессы на Мозырский НПЗ по нефтепроводам Одесса-Броды и Броды-Мозырь. В марте поставки танкерной нефти для Белоруссии составили 570 000 тонн.